Hasil Timnas Malaysia vs Kirgistan di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Epic Comeback, Harimau Malaya Menang 4-3

Timnas Malaysia menang 4-3 atas Kirgistan di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: Instagram/famalaysia)

KUALA LUMPUR – Tim Nasional (Timnas) Malaysia menang secara dramatis atas Kirgistan di laga pertama Grup D Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, pada Kamis (16/11/2023) malam WIB. Sempat tertinggal 1-3, Malaysia mampu melakukan epic comeback hingga akhirnya menang dengan skor 4-3 atas tim tamu.

Bermain di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia, tim berjuluk Harimau Malaya itu awalnya kesulitan menghadapi Kirgistan hingga dibobol oleh Kayrat Zhyrgalbek (42’), Ernist Batyrkanov (44’) dan Kai Merk (57’).

Beruntung Malaysia mengamuk di babak kedua berkat brace Dion Cools (7’ dan 77), bunuh diri Khristiyan Brauzman (72’) dan aksi heroik Faisal Halim (90+3’). Kini dengan hasil itu Malaysia sementara bertengger di klasemen Grup D, sedangkan Kirgistan di dasar klasemen.

Jalannya Pertandingan

Malaysia berhasil unggul lebih dulu lewat tandukan Dion Cools kala laga baru berjalan tujuh menit. Umpan Arif Aiman Hanapi berhasil dikonversikannya menjadi gol.

Kedua tim saling terlibat jual beli serangan di sisa babak pertama. Kemudian dua gol cepat hanya dalam kurun waktu dua menit pun tercipta.

Kirgistanmenyamakan kedudukan lewat tembakan kaki kiri Kayrat Zhyrgalbek. Kemudian dua menit berselang, Kirgistanlangsung mampu membalikkan kedudukan lewat tembakan Ernist Batyrkanov

Malaysia pun tertinggal 1-2 di babak pertama. Namun tim berjuluk Harimau Malaya enggan menyerah begitu saja.