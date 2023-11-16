Klasemen Akhir Grup A Piala Dunia U-17 2023: Maroko U-17 di Puncak, Timnas Indonesia U-17 Peringkat 3

KLASEMEN akhir Grup A Piala Dunia U-17 2023 telah diketahui, Tim Nasional (Timnas) Ekuador U-17 dipastikan menjadi juaranya dan Maroko U-17 menjadi runner-up. Sementara Timnas Indonesia U-17 menempati peringkat ketiga dan masih memiliki peluang untuk lolos ke 16 besar.

Seperti yang diketahui, dua laga pamungkas baru saja dimainkan malam ini antara Timnas Indonesia U-17 vs Maroko U-17 dan Ekuador U-17 vs Panama U-17, pada Kamis (16/11/2023) malam WIB. Hasil itu menentukan dua tim teratas di grup yang berhak lolos langsung ke babak 16 besar Piala Dunia U-17 2023.

Hasilnya, Ekuador U-17 dan Maroko U-17 berhak untuk meraih tiket untuk lolos dari fase grup usai mengamankan dua posisi teratas di Grup A.

Sedangkan Timnas Indonesia U-17 masih bisa lolos ke 16 besar dengan mengandalkan 4 tim peringkat ketiga terbaik di fase grup Piala Dunia U-17 2023. Hal itu berarti Garuda Asia bersaing dengan peringkat tiga dari lima grup lainnya.

Karena itulah, nasib Timnas Indonesia U-17 akan ditentukan dengan pertandingan pamungkas dari grup lain, yang mana baru akan berlangsung dalam dua hari ke depan. Sejauh ini Garuda Asia masih masuk dalam 4 besar peringat ketiga terbaik dengan koleksi 2 poin.

Sejatinya hanya perwakilan peringkat ketiga dari Grup E dan F yang bisa menggeser Timnas Indonesia U-17 dari klasemen peringkat tiga terbaik. Harapannya, laga pamungkas antara Burkina Faso vs Korea Selatan di Grup E dan Selandia Baru vs Meksiko dapat di Grup F dapat berakhir dengan skor 0-0.