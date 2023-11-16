Hasil Timnas Korea Selatan vs Timnas Singapura di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Son Heung-min Cetak Gol, Taeguk Warriors Pesta Gol 5-0!

Timnas Korea Selatan menang telak 5-0 atas Singapura (Foto: Twitter/FASingapore)

HASIL Timnas Korea Selatan vs Timnas Singapura di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dibahas di sini. Pertandingan yang berlangsung di Seoul World Cup Stadium, Seoul, Kamis (16/11/2023) malam WIB berakhir dengan kemenangan telak 5-0 untuk Taeguk Warriors -- julukan Timnas Korea Selatan.

Son Heung-min mencetak sebuah gol pada menit ke-63. Gol-gol lainnya diukir oleh Cho Gue-sung (44'), Hwang Hee-chan (49'), Hwang Ui-jo (68') (p), dan Lee Kang-in (85').

Jalannya Pertandingan

Timnas Korea Selatan mengawali pertandingan dengan serangan masif ke pertahanan Singapura. Kendati begitu, tim asuhan Jurgen Klinsmann tersebut tidak terburu-buru dalam membangun serangan.

Hwang Hee-chan, Son Heung-min, dan Lee Kan-in terpantau menjadi motor serangan utama bagi Taegeuk Warriors -julukan Timnas Korea Selatan. Sementara, Timnas Singapura sejauh ini terpantau bertahan dengan baik.

Iran Fandi dan kolega disiplin untuk mengantisipasi gelombang serangan Korea Selatan. Sesekali, mereka melancarkan serangan balik cepat. Namun, solidnya pertahanan Taegeuk Warriors yang dipimpn Kim Min-jae sulit ditembus.

Memasuki menit ke-40, Timnas Korea Selatan meninggikan tempo serangannya. Hasilnya manis, Cho Gue-Sung (44’) sukses memecah kebuntuan. Cho berhasil memanfaatkan umpan terukur dari Lee Kang-in.

Pada akhirnya, babak pertama selesai untuk keunggulan Korea Selatan atas Singapura dengan skor tipis 1-0. Memasuki babak kedua, Taegeuk Warriors kembali mendominasi sejak awal pertandingan.

Permainan ofensif ini berbuah manis. Timnas Korea Selatan sukses mencetak gol kedua lewat Hwang Hee-chan (49’). Pemain Wolverhampton Wanderers itu berhasil mencetak gol usai menerima operan dari Cho Gue-sung.

Timnas Singapura mencoba melawan dengan serangan cepat yang diinisiasi Song Ui Young. Sayangnya, serangan itu masih sulit untuk menembus pertahanan keras Taegeuk Warriors. Sementara, Korea Selatan berhasil menambah keunggulan.