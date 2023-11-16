Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Timnas Indonesia vs Irak, Klik di Sini!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |17:33 WIB
Link Live Streaming Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Timnas Indonesia vs Irak, Klik di Sini!
Timnas Indonesia menghadapi Irak di laga pertama putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia (Foto: PSSI)
A
A
A

LINK live streaming Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Timnas Indonesia vs Irak dapat Anda klik di sini. Laga pertama Grup F ini bakal digelar di Basra International Stadium, Irak, Kamis (16/11/2023) pukul 21.45 WIB dan disiarkan secara live streaming di Vision+!

Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- dipastikan akan mendapatkan tekanan yang luar biasa dari publik tim tuan rumah. Sebab, suporter Singa Mesopotamia -julukan Timnas Irak- bakal memadati stadion yang berkapasitas 65 ribu penonton itu.

Timnas Indonesia

Apalagi, Timnas Irak secara kekuatan lebih diunggulkan karena menempati ranking FIFA 68 dunia, sedangkan Timnas Indonesia di peringkat 145 dunia. Kendati demikian, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tak gentar melihat situasi ini dan meminta anak asuhnya agar tetap bermain rileks.

“Namun saya juga telah meminta para pemain kami untuk menikmati setiap momen pertandingan walau dukungan suporter tidak sebanyak yang diterima tuan rumah tapi kami akan mengusahakan yang terbaik untuk menciptakan peluang," kata Shin Tae-yong, mengutip dari laman resmi PSSI.

Lebih lanjut, Shin Tae-yong memastikan Ramadhan Sananta dan kolega sudah siap secara mental dan fisik. Para penggawa Tim Merah Putih pun diharapkan mampu mengalahkan Singa Mesopotamia di kandangnya sendiri pada malam ini.

"Selain itu para pemain kami juga lebih siap secara mental untuk laga ini,” tegas Shin Tae-yong.

"Ini adalah pertandingan pertama di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, terpenting adalah mengunci kemenangan di laga melawan Irak, dengan begitu tentu hasilnya akan baik ke depannya," imbuh pelatih asal Korea Selatan itu.

Sementara itu, bek Timnas Indonesia, Jordi Amat, memastikan ia dan rekan setimnya akan berjuang habis-habisan melawan Irak. "Saya pastikan Timnas Indonesia akan memberikan seratus persen di lapangan. Anda akan melihat 11 pemain yang berjuang merebut bola di semua posisi," kata Jordi Amat.

