Hasil Babak Pertama Timnas Ekuador U-17 vs Timnas Panama U-17: Ekuador Unggul 1-0

SOLO – Tim Nasional (Timnas) Ekuador U-17 sementara unggul atas Timnas Panama U-17 di babak pertama laga pamungkas Grup A Piala Dunia U-17 2023 pada Kamis (16/11/2023) malam WIB. Bermain di Stadion Manahan, Solo, Ekuador U-17 tepatnya menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0 atas Panama U-17.

Keunggulan Ekuador U-17 pun tercipta pada menit ke-24 berkat gol dari Elkin Ruiz. Tentunya keunggulan itu menjadi modal yang sangat baik bagi Ekuador U-17 untuk menatap 45 menit tersisa di babak kedua nanti.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Ekuador U-17 langsung bermain agresif sejak awal pertandingan di babak pertama. Meski begitu, Panama U-17 mampu menahan gempuran serangan itu dengan baik. Kedua tim pun saling serang pada awal babak pertama.

Walaupun Ekuador U-17 sedikit mendominasi, Los Canaleros -julukan Panama U-17- juga tidak ragu untuk melancarkan serangan balik cepat. Serangan ini dimotori oleh Keny Arroyo dan Erick Zambrano.

Namun, La Tri -julukan Ekuador U-17- yang mengontrol pertandingan akhirnya sukses memecah kebuntuan. Adalah Elkin Ruiz (24’) yang mampu mencetak gol lewat tandukkan kerasnya, Ekuador U-17 unggul 1-0.

Setelah gol itu, Panama U-17 bermain agresif dengan menekan pertahanan La Tri. Strategi itu beberapa kali berhasil membuat Ekuador U-17 kelabakan. Namun, serangan Los Canaleros selalu bisa dipatahkan ketika ingin memasuki kotak penalti.