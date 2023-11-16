Klasemen Akhir Grup B Piala Dunia U-17 2023: Timnas Spanyol U-17 Berjaya, Uzbekistan Calon Peringkat 3 Terbaik

Timnas Spanyol U-17 keluar sebagai juara grup di Klasemen Akhir Grup B Piala Dunia U-17 2023 (Foto: Twitter/@SEFutbol)

BERIKUT klasemen akhir Grup B Piala Dunia U-17 2023. Timnas Spanyol U-17 keluar sebagai juara grup, diikuti Timnas Mali U-17 dan Timnas Uzbekistan U-17. Negara yang disebut terakhir berpotensi lolos sebagai peringkat tiga terbaik.

Dua laga terakhir fase Grup B Piala Dunia U-17 2023 digelar serentak pada Kamis (16/11/2023) sore WIB. Uzbekistan U-17 menghadapi Spanyol U-17 di Stadion Manahan (Solo), sedangkan Mali U-17 melawan Timnas Kanada U-17 di Stadion Gelora Bung Tomo.

Di Solo, Uzbekistan berhasil memanggungkan comeback. Spanyol unggul lebih dulu 2-0 via gol Igor Oyono (10') dan Roberto Martin (19').

Namun, Behruz Shukurllaev (45+4') dan Amirbek Saidov (53') memaksa laga berakhir sama kuat 2-2. Alhasil, Serigala Putih mengumpulkan empat poin dari tiga laga yang digelar.

Sementara itu, Mali U-17 menghajar Kanada U-17 dengan skor telak 5-1 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Kota Surabaya, Jawa Timur. Hasil itu membawa mereka finis sebagai runner-up grup dengan nilai enam.

Di sisi lain, Spanyol keluar sebagai juara grup dengan nilai tujuh. Kanada harus mengakhiri Piala Dunia U-17 dengan nilai 0!