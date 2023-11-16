Hasil Timnas Kanada U-17 vs Timnas Mali U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Menang 5-1, Mali ke 16 Besar!

HASIL Timnas Kanada U-17 vs Timnas Mali U-17 di Piala Dunia U-17 2023 akan dibahas di sini. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Kamis (16/11/2023) sore WIB berakhir dengan skor 5-1 untuk kemenangan Mali.

Gol-gol Timnas Mali U-17 dipersembahkan oleh Ibrahim Diarra (14'), Mahamoud Barry (26'), Ibrahim Kanate (73'), Hamidou Makalou (77'), dan Ousmane Thiero (90+1'). Kanada U-17 membalas melalui Mba Richard Mmah Chukwu (45').

Berkat hasil ini, Mali U-17 lolos ke 16 besar sebagai runner-up Grup B dengan raihan enam poin. Sedangkan Kanada U-17 dipastikan gugur karena tidak pernah meraih poin dari ketiga laga, alias nol poin, usai selalu menderita kekalahan.

Jalannya Pertandingan

Kanada U-17 dan Mali U-17 bermain lepas sejak awal babak pertama dalam laga ituKedua tim langsung melancarkan permainan jual dan beli serangan dalam upaya mencetak gol cepat.

Pada menit ke-14, Mali U-17 berhasil memecahkan kebuntuan dalam laga itu. Kepastian tersebut usai Ibrahim Diarra mampu membobol gawang Kanada U-17.

Mali U-17 makin di atas angin dalam laga itu. Mereka menggandakan keunggulan atas Kanada U-17 pada menit ke-26 yang kali ini golnya diciptakan oleh Majamoud Barry.

Bukan tanpa perlawanan dalam laga itu, Kanada U-17 pun beberapa kali menekan Mali U-17. Akhirnya, pada menit ke-45 berhasil membobol gawang Mali U-17 lewat gol dari Richard Chukwu.

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan lagi dalam laga antara kedua tim. Mali U-17 sementara waktu masih dapat mempertahankan keunggulan atas Kanda U-17 dengan skor 2-1.

Babak kedua

Kanada U-17 dan Mali U-17 bermain lepas sejak awal babak kedua. Pasalnya, kedua tim ingin mencetak gol demi gol kembali untuk meraih hasil maksimal.

Pada menit ke-73, Mali U-17 memperlebar jarak dari Kanada U-17 dalam laga itu. Kepastian tersebut usai Ibrahim Kanaté mampu mencetak gol ketiga timnya.