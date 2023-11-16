3 Negara yang Bisa Bantu Timnas Indonesia U-17 Lolos 16 Besar Piala Dunia U-17 2023, Nomor 1 Wakil Eropa!

Timnas Indonesia U-17 berpotensi dibantu tiga negara untuk lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U-17 2023 (Foto: LOC WCU17/NFL)

SEBANYAK 3 negara yang bisa bantu Timnas Indonesia U-17 lolos 16 besar Piala Dunia U-17 2023 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia U-17 akan menjalani laga hidup mati kontra Maroko U-17 di matchday pamungkas Grup A Piala Dunia U-17 2023 pada Kamis, (16/11/2023) malam WIB.

Jika memenangkan laga nanti, Timnas Indonesia U-17 dipastikan lolos ke 16 besar Piala Dunia U-17 2023, di antara finis sebagai juara atau runner-up grup. Sementara jika bermain imbang dengan Maroko U-17, Timnas Indonesia U-17 berpeluang lolos lewat jalur peringkat tiga terbaik.

Selain juara dan runner-up grup (12 tim), ada empat tim peringkat tiga terbaik yang diizinkan lolos ke 16 besar Piala Dunia U-17 2023. Namun, jika finis di peringkat tiga, Timnas Indonesia U-17 membutuhkan bantuan negara lain untuk lolos ke 16 besar. Siapa saja?

Berikut 3 negara yang bisa bantu Timnas Indonesia U-17 lolos 16 besar Piala Dunia U-17 2023:

3. Ekuador U-17





Ekuador U-17 menjadi tim pertama yang menyelamatkan Timnas Indonesia U-17 jika bermain imbang dengan Maroko U-17. Setelah melalui dua pertandingan, berturut-turut posisi satu sampai empat Grup A Piala Dunia U-17 2023 ditempati Ekuador U-17 dengan empat poin, Maroko U-17 (tiga poin), Timnas Indonesia U-17 (dua poin) dan Panama U-17 (satu poin).

Karena itu, jika Timnas Indonesia U-17 bermain imbang dengan Maroko U-17, mereka wajib berharap di laga lain Ekuador U-17 menang atau imbang atas Panama U-17. Jika kondisi itu terjadi, Panama U-17 tak mungkin menggeser Timnas Indonesia U-17 dari posisi tiga.