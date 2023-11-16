Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Wapres Maruf Amin Harap Timnas Indonesia U-17 Menang Lawan Maroko di Piala Dunia U-17 2023

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |15:02 WIB
Wapres Maruf Amin Harap Timnas Indonesia U-17 Menang Lawan Maroko di Piala Dunia U-17 2023
Wapres RI, K.H Maruf Amin, berharap Timnas Indonesia U-17 menang lawan Timnas Maroko U-17 (Foto: Kantor Wapres RI)
A
A
A

BANDUNG - Wakil Presiden RI, K.H Maruf Amin, berharap Timnas Indonesia U-17 menang melawan Timnas Maroko U-17 di Piala Dunia U-17 2023. Dia lalu meminta anak asuh Bima Sakti Tukiman untuk bermain habis-habisan.

Laga Timnas Maroko U-17 vs Timnas Indonesia U-17 menjadi penutup rangkaian Grup A Piala Dunia U-17 2023. Duel tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis (16/11/2023) pukul 19.00 WIB, di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Kota Surabaya, Jawa Timur.

Timnas Indonesia U-17 (Foto: Doc. LOC WCU17/NFL)

"Tentu saya harapkan Indonesia menang lah, Mudah-mudahan ya," ungkap Wapres kepada awak media di sela menghadiri acara di Bandung, Jawa Barat, Kamis (16/11/2023).

Lebih lanjut, pria asal Banten itu menilai Maroko merupakan salah satu tim kuat. Hal itu terlihat dari pencapaian Maghribi saat menembus semifinal Piala Dunia 2022 di Qatar.

"Walaupun kita tahu Maroko itu kuat bahkan di kemarin di Piala Dunia itu masuk dia, termasuk final kan eh masuk semifinal ya itu sudah masuk, artinya dia cukup kuat," kata Wapres.

"Tetapi saya harapkan tetap Indonesia menang ya, itu harapan itu. Karena itu saya minta harus main dengan habis-habisan ya, dengan sekuat tenaga," tukas Kyai Maruf.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/28/51/1649299/kejurnas-pobsi-2025-adu-skill-para-jawara-biliar-indonesia-nonton-di-vision-ufv.webp
Kejurnas POBSI 2025: Adu Skill Para Jawara Biliar Indonesia, Nonton di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/28/marc_marquez_2.jpg
Marc Marquez Bikin Heboh! Jawab Jujur Isu Comeback ke Honda di MotoGP 2027
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement