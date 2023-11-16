Wapres Maruf Amin Harap Timnas Indonesia U-17 Menang Lawan Maroko di Piala Dunia U-17 2023

BANDUNG - Wakil Presiden RI, K.H Maruf Amin, berharap Timnas Indonesia U-17 menang melawan Timnas Maroko U-17 di Piala Dunia U-17 2023. Dia lalu meminta anak asuh Bima Sakti Tukiman untuk bermain habis-habisan.

Laga Timnas Maroko U-17 vs Timnas Indonesia U-17 menjadi penutup rangkaian Grup A Piala Dunia U-17 2023. Duel tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis (16/11/2023) pukul 19.00 WIB, di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Kota Surabaya, Jawa Timur.

"Tentu saya harapkan Indonesia menang lah, Mudah-mudahan ya," ungkap Wapres kepada awak media di sela menghadiri acara di Bandung, Jawa Barat, Kamis (16/11/2023).

Lebih lanjut, pria asal Banten itu menilai Maroko merupakan salah satu tim kuat. Hal itu terlihat dari pencapaian Maghribi saat menembus semifinal Piala Dunia 2022 di Qatar.

"Walaupun kita tahu Maroko itu kuat bahkan di kemarin di Piala Dunia itu masuk dia, termasuk final kan eh masuk semifinal ya itu sudah masuk, artinya dia cukup kuat," kata Wapres.

"Tetapi saya harapkan tetap Indonesia menang ya, itu harapan itu. Karena itu saya minta harus main dengan habis-habisan ya, dengan sekuat tenaga," tukas Kyai Maruf.