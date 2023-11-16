Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Piala Dunia U-17 2023 Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Maroko U-17 Malam Ini

Reinaldy Darius , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |17:45 WIB
Link Live Streaming Piala Dunia U-17 2023 Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Maroko U-17 Malam Ini
Timnas Indonesia U-17 menghadapi laga menentukan kontra Maroko U-17 (Foto: LOC WCU17/NFL)
A
A
A

LINK live streaming Piala Dunia U-17 2023 antara Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Maroko U-17 akan dibahas di sini. Pertandingan akan dimulai pada pukul 19.00 WIB, Kamis (16/11/2023).

Skuad Garuda Asia – julukan Timnas Indonesia U-17 – bakal melakoni laga terakhirnya di fase grup Piala Dunia U-17 2023. Laga ini menjadi penentu kelolosan bagi skuad asuhan Bima Sakti.

Timnas Indonesia U-17

Timnas Indonesia U-17 memiliki torehan dua poin dari dua laga terdahulu. Arkhan Kaka dan kolega sukses menahan Ekuador U-17 dan Panama U-17 dengan skor serupa 1-1.

Kini, taji Arkhan Kaka kembali diharapkan bakal muncul ketika menghadapi Maroko U-17. Sebab, hanya kemenangan yang bakal meloloskan Timnas Indonesia U-17 ke babak 16 besar secara langsung.

Timnas Maroko U-17 kini ada di peringkat kedua dengan torehan tiga poin. Sehingga, hasil imbang hanya akan membuat Timnas Indonesia U-17 finis ketiga.

Masih ada kans lolos sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik. Namun, itu akan berisiko karena harus menggantungkan harapan kepada tim-tim lain di fase grup.

