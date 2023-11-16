Bima Sakti Lihat Timnas Indonesia U-17 Lebih Pede Jelang Hadapi Maroko U-17 di Piala Dunia U-17 2023

SURABAYA - Pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti Tukiman, melihat anak asuhnya jauh lebih percaya diri usai melakoni dua laga di Piala Dunia U-17 2023. Arkhan Kaka Putra dan kawan-kawan kini memiliki optimisme jelang menghadapi Timnas Maroko U-17.

Laga Timnas Maroko U-17 vs Timnas Indonesia U-17 menjadi penutup rangkaian Grup A Piala Dunia U-17 2023. Duel tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis (16/11/2023) pukul 19.00 WIB, di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Kota Surabaya, Jawa Timur.

Bima Sakti mengatakan persiapan Skuad Garuda Asia cukup baik untuk laga itu. Dia harap itu menjadi modal penting bagi Timnas Indonesia U-17.

"Yang pasti mereka sekarang sudah lebih baik," kata Bima Sakti dalam konferensi pers, Rabu 15 November 2023.

Mantan pemain Timnas Indonesia itu mengatakan kondisi timnya pun sudah makin bertambah solid dan kuat untuk laga melawan Maroko U-17. Hal itu pun menambah kepercayaan para pemain.

"Saya pikir setelah dua pertandingan (melawan Ekuador dan Panama U-17) mereka lebih percaya diri," tukas Bima.