HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-17 Hadapi Maroko U-17: Bima Sakti Minta Dukungan Penuh Masyarakat Tanah Air

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |12:00 WIB
Timnas Indonesia U-17 Hadapi Maroko U-17: Bima Sakti Minta Dukungan Penuh Masyarakat Tanah Air
Bima Sakti harapkan dukungan suporter untuk Timnas Indonesia U-17 2023 (Foto: Basudiwa Supraja/MPI)
A
A
A

SURABAYA – Timnas Indonesia U-17 akan menghadapi Maroko U-17 di matchday ketiga Grup A Piala Dunia U-17 2023. Mengingat ini akan menjadi laga pamungkas, pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti, meminta doa dan dukungan penuh dari masyarakat Tanah Air.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia U-17 akan menghadapi Maroko U-17 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Kamis (16/11/2023) pukul 19.00 WIB. Ini akan menjadi laga yang penting bagi kedua kesebelasan karena mereka wajib meraih kemenangan jika ingin memantapkan langkahnya untuk lolos ke babak 16 besar.

Bima Sakti pun menargetkan Timnas Indonesia U-17 untukbisa lolos ke fase gugur. Pelatih berusia 47 tahun ini meminta kepada masyarakat untuk memberikan doa agar hal itu bisa terwujud. Baik untuk penonton yang nantinya hadir di stadion maupun yang menyaksikan dari layar kaca televisi

“Yang pasti mohon doanya ya buat masyarakat pecinta sepak bola Indonesia,” kata Bima Sakti kepada awak media di Surabaya, dikutip Kamis (16/11/2023).

“Baik yang nonton langsung maupun lewat televisi, karena ini pertandingan sangat penting. Dan kita berharap semuanya, cita-cita kita ingin Bismillah bisa lolos ke fase berikutnya,” sambungnya.

Melawan Maroko U-17 memang bukanlah perkara yang mudah. Namun, kesempatan Timnas Indonesia U-17 untuk bisa mewujudkan misi lolos ke babak 16 besar masih terbuka lebar. Mengingat saat ini persaingan di Grup A terbilang cukup ketat.

Halaman:
1 2
      
