Piala Dunia U-17 2023: Bima Sakti Imbau Timnas Indonesia U-17 Kurangi Kesalahan Individu saat Hadapi Maroko U-17

Timnas Indonesia U-17 akan menghadapi Maroko U-17 di laga pamungkas Grup A Piala Dunia U-17 2023 (Foto: LOC Piala Dunia U-17 2023)

SURABAYA – Para pemain Timnas Indonesia U-17 diminta untuk mengurangi kesalahan Individu saat menghadapi Timnas Maroko U-17 di matchday terakhir Grup A Piala Dunia U-17 2023. Hal itu disampaikan pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti.

Skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- akan menghadapi Maroko U-17 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Kamis (16/11/2023) pukul 19.00 WIB. Menjelang bentrokan tersebut, Bima Sakti meminta para pemainnya untuk fokus.

Bima Sakti tidak ingin Welber Jardim dan kolega melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak perlu di laga nanti. Mengingat, pertandingan ini menjadi laga yang penting bagi kedua kesebelasan. Baik Timnas Indonesia U-17 maupun Maroko U-17 wajib meraih kemenangan jika ingin memantapkan langkahnya untuk lolos ke babak 16 besar.

“Yang pasti kita harus tetap fokus ya, semua pemain fokus. Fokus mengurangi kesalahan-kesalahan sendiri,” ucap Bima Sakti di Surabaya, Kamis (16/11/2023).

“Fokus ke teknik dasar, teknik mereka bagaimana passing, bagaimana kontrol, jangan sampai buat kesalahan-kesalahan yang tidak perlu,” sambungnya.

Ahli taktik asal Balikpapan ini juga telah mengantisipasi ketika anak asuhnya kehilangan bola. Mengingat, hal ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi skuad Timnas Indonesia U-17 jika melihat dua pertandingan yang telah dimainkan.