HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Hadapi Timnas Indonesia, Pelatih Timnas Irak Tidak Berani Janjikan Kemenangan

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |10:33 WIB
Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Hadapi Timnas Indonesia, Pelatih Timnas Irak Tidak Berani Janjikan Kemenangan
Pelatih Timnas Irak, Jesus Casas (Foto: Instagram/Timnas Irak)
BASRA – Timnas Irak akan menghadapi Timnas Indonesia pada matchday pertama Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pelatih Timnas Irak, Jesus Casas, tidak berani memberi garansi tim besutannya akan meraih kemenangan di laga tersebut.

Singa Mesopotamia -julukan Timnas Irak- akan menjamu Timnas Indonesia di Stadion Internasional Basra, Kamis (16/11/2023) pukul 21.45 WIB. Tim besutan Casas itu memiliki keuntungan yang lebih ketimbang Skuad Garuda, mengingat mereka bermain di hadapan publiknya sendiri.

Terlebih, Irak memiliki ranking FIFA yang jauh lebih baik ketimbang Timnas Indonesia yakni dengan menempati ranking 68 dunia. Sementara Skuad Garuda saat ini sedang bertengger di posisi 145 dunia. Sehingga tidak heran jika banyak sebagian orang yang akan memprediksi Singa Mesopotamia akan menang di laga tersebut.

Akan tetapi, Casas sama sekali tidak anggap remeh Timnas Indonesia. Mantan asisten pelatih Timnas Spanyol ini bahkan tidak mau mengumbar janji kepada para pendukungnya untuk bisa membawa Irak meraih kemenangan.

“Ini tergantung pada banyak faktor. Sebagai seorang pelatih saya tidak bisa menjanjikan apapun,” kata Casas, dikutip dari Winwin, Kamis (16/11/2023).

Meski begitu, bukan berarti dia tidak memiliki ambisi untuk meraih kemenangan di matchday pertamanya ini. Casas menegaskan akan bekerja keras untuk bisa membawa Irak menang atas Timnas Indonesia.

