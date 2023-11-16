Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Update Ranking FIFA Timnas Indonesia jika Menang atas Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Malam Ini

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |06:18 WIB
Update Ranking FIFA Timnas Indonesia jika Menang atas Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Malam Ini
Berikut update ranking FIFA Timnas Indonesia jika menang atas Irak malam ini. (Foto: PSSI)
UPDATE ranking FIFA Timnas Indonesia jika menang atas Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Kamis (16/11/2023) pukul 21.45 WIB akan diulas Okezone. Timnas Indonesia akan mengawali kiprah mereka di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di markas Timnas Irak, yakni Stadion Internasional Basra.

Secara ranking FIFA, Irak dan Timnas Indonesia terpaut sangat jauh. Di saat Irak menempati peringkat 68 dunia, Timnas Indonesia terdampar urutan di 145 dunia.

Shin Tae-yong

Berhubung dipisahkan anak tangga yang sangat jauh, Timnas Indonesia bakal meraup banyak poin jika dapat menumbangkan Irak malam ini. Mengutip dari laman football-ranking.com, kemenangan atas Irak membuat skuad Garuda mendapatkan tambahan 18,63 poin di ranking FIFA.

Tambahan poin itu membuat koleksi angka Timnas Indonesia di ranking FIFA menjadi 1,088.45 poin. Jika tim-tim di atas skuad Garuda mengalami hasil buruk bulan ini, Timnas Indonesia bisa meroket posisinya ke peringkat 141 dunia menggeser Suriname, Ethiopia, Burundi dan Turkmenistan.

Timnas Indonesia bisa naik ke peringkat 140 dunia jika Filipina yang kii menduduki posisi 138 dunia, tumbang dari Vietnam malam ini. Jika kalah dari Vietnam di matchday pertama Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti malam, Filipina kehilangan 9,21 poin.

Kondisi itu membuat perolehan poin The Azkals –julukan Filipina– di ranking FIFA menjadi 1,086.73 angka, alias masih di bawah Timnas Indonesia jika menang atas Irak. Satu hal yang pasti, butuh usaha ekstra bagi Timnas Indonesia untuk menumbangkan Irak.

