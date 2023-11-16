Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Malam Ini, Live di RCTI!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |05:34 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Malam Ini, Live di RCTI!
Jadwal Timnas Indonesia vs Timnas Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga perdana Grup F yang disiarkan secara live di RCTI itu pun akan berlangsung di Basra International Stadium, Irak, pada Kamis (16/11/2023) pukul 21.45 WIB.

Perjalanan Timnas Indonesia di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dimulai malam nanti. Setelah berjuang dari babak pertama dengan mengalahkan Brunei Darussalam, kini Garuda akan bersaing dengan tiga tim lainnya, yakni Irak, Filipina, dan Vietnam di Grup F.

Hanya dua tim teratas saja yang berhak lanjut ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Karena itu, kemenangan atas Irak wajib diraih oleh pasukan Shin Tae-yong.

Pelatih asal Korea Selatan itu pun mengakui laga melawan Irak teramat penting. Sebab kemenangan di kandang Irak itu akan memotivasi para pemain Timnas Indonesia dan merebut tiga poin di laga perdana juga bisa meningkatkan mental.

"Ini adalah pertandingan pertama putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, terpenting adalah mengunci kemenangan di laga melawan Irak, dengan begitu tentu hasilnya akan baik kedepannya,” ujar Shin Tae-yong dilansir dari laman resmi PSSI, Kamis (16/11/2023).

Sesi latihan Timnas Indonesia (PSSI)

Secara di atas kertas, Irak sejatinya diunggulkan untuk menang, sebab negara tersebut berperingkat 68 dunia. Sementara Timnas Indonesia menempati posisi 145 FIFA. Namun, Shin Tae-yong menegaskan pasukannya tidak akan gentar.

Halaman:
1 2
      
