Relawan Ganjar Muda Padjajaran Gelar Turnamen Sepak Bola Antarkampung di Cirebon, Apa Manfaatnya bagi Pembinaan Bibit Muda?

RELAWAN Muda Ganjar Padjajaran (GMP) mengadakan turnamen sepak bola antarkampung di Lapangan Desa Karangwangi, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon, pada Selasa (14/11/2023) dengan tujuan memberikan wadah kepada pemuda untuk menyalurkan bakat sepak bola mereka. Delapan klub bola se-Kecamatan Depok turut serta dalam kompetisi yang mendapat sambutan hangat dari masyarakat setempat ini.

Rendra Wibawa Setiawan, Koordinator Wilayah Ganjar Muda Padjajaran, menyatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mendukung perkembangan hobi dan bakat pemuda di bidang sepak bola. Selain itu, turnamen sepak bola tersebut juga menjadi media sosialisasi Calon Presiden Ganjar Pranowo.

"Kami ingin membuktikan kalau Pak Ganjar terus mendukung kegiatan sepak bola di Indonesia," ungkap Rendra.

Salah satu peserta, Heru Suratman, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada GMP atas penyelenggaraan turnamen ini. Menurutnya, kegiatan ini akan berdampak positif terutama bagi milenial dan generasi Z di Kecamatan Depok.

"Ini cerminan bahwa calon presiden 2024 Ganjar Pranowo sangat peduli dengan persepakbolaan di Indonesia ini. Semoga Pak Ganjar bisa menjadi presiden 2024," ujarnya.

Dengan menggelar turnamen sepak bola ini, GMP tidak hanya mendukung pengembangan bakat pemuda di bidang olahraga, tetapi juga menciptakan platform untuk memperkenalkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden.

BACA JUGA: Hujan Tak Surutkan Warga Kulonprogo untuk Bertemu dan Ngobrol Bareng Ganjar

Melalui partisipasi aktif dalam kegiatan positif, Ganjar Muda Padjajaran berusaha menunjukkan eksistensinya dan membangun hubungan positif dengan masyarakat. Turnamen sepak bola tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga sarana untuk memperkuat jejaring dan mendekatkan diri dengan masyarakat di tingkat lokal.

Sebagai bukti komitmen Ganjar Pranowo terhadap gaya hidup sehat melalui olahraga, turnamen sepak bola ini mencerminkan nilai-nilai positif yang diusung oleh Ganjar Muda Padjajaran.