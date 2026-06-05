JAKARTA – Hasil babak pertama Timnas Indonesia vs Timnas Oman di FIFA Matchday Juni 2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (5/6/2026) malam WIB, itu berakhir dengan skor 2-0 untuk Skuad Garuda.
Dua gol Timnas Indonesia dicetak Justin Hubner (13’) dan Ole Romeny (27’). Sementara, Emil Audero sukses menepis eksekusi penalti Hatem Sultan Alrushadi di menit ke-38.
Jalannya Pertandingan
Babak Pertama
Timnas Indonesia langsung menekan di lima menit pertama. Bangunan serangan rapi dari kaki ke kaki nyaris membuahkan gol di menit ketujuh. Sayangnya, sundulan Nathan Tjoe-A-On disapu di garis gawang pada menit ketujuh.
Gol akhirnya tercipta di menit ke-13! Berawal dari umpan tendangan bebas Nathan, sundulan Hubner meluncur tajam untuk membobol gawang Ahmed Alrawahi!
Setelah unggul, Indonesia tidak mengendurkan tekanan. Peluang berikutnya datang di menit ke-18 lewat tendangan voli spekulatif dari Ragnar Oratmangoen yang sayangnya masih melambung.
Kerja keras baru berbuah lagi di menit ke-27. Bola terobosan mampu diselesaikan oleh Romeny untuk mengubah skor menjadi 2-0!
Oman mendapat hadiah penalti di menit ke-37 usai Hubner melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Untungnya, Emil Audero berhasil menggagalkan eksekusi Hatem Sultan Alrushadi! Skor 2-0 pun bertahan hingga rehat.