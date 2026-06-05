Hasil Babak Pertama Timnas Indonesia vs Oman di FIFA Matchday Juni 2026: Skuad Garuda Unggul 2-0!

Timnas Indonesia unggul 2-0 atas Timnas Oman di FIFA Matchday Juni 2026 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

JAKARTA – Hasil babak pertama Timnas Indonesia vs Timnas Oman di FIFA Matchday Juni 2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (5/6/2026) malam WIB, itu berakhir dengan skor 2-0 untuk Skuad Garuda.

Dua gol Timnas Indonesia dicetak Justin Hubner (13’) dan Ole Romeny (27’). Sementara, Emil Audero sukses menepis eksekusi penalti Hatem Sultan Alrushadi di menit ke-38.

Ole Romeny mencetak gol di laga Timnas Indonesia vs Timnas Oman (Foto: Okezone/Aldhi Chandra)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Indonesia langsung menekan di lima menit pertama. Bangunan serangan rapi dari kaki ke kaki nyaris membuahkan gol di menit ketujuh. Sayangnya, sundulan Nathan Tjoe-A-On disapu di garis gawang pada menit ketujuh.

Gol akhirnya tercipta di menit ke-13! Berawal dari umpan tendangan bebas Nathan, sundulan Hubner meluncur tajam untuk membobol gawang Ahmed Alrawahi!

Setelah unggul, Indonesia tidak mengendurkan tekanan. Peluang berikutnya datang di menit ke-18 lewat tendangan voli spekulatif dari Ragnar Oratmangoen yang sayangnya masih melambung.

Kerja keras baru berbuah lagi di menit ke-27. Bola terobosan mampu diselesaikan oleh Romeny untuk mengubah skor menjadi 2-0!

Oman mendapat hadiah penalti di menit ke-37 usai Hubner melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Untungnya, Emil Audero berhasil menggagalkan eksekusi Hatem Sultan Alrushadi! Skor 2-0 pun bertahan hingga rehat.