HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Demi Tiket 16 Besar Piala Dunia U-17 2023, Timnas Venezuela U-17 Bakal Tampil Habis-habisan saat Lawan Jerman U-17

Bagas Abdiel , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |06:13 WIB
Demi Tiket 16 Besar Piala Dunia U-17 2023, Timnas Venezuela U-17 Bakal Tampil Habis-habisan saat Lawan Jerman U-17
Timnas Venezuela U-17 siap hadapi Jerman U-17 di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: LOC Piala Dunia U-17 2023)
A
A
A

BANDUNG - Usai berjuang keras merebut satu poin dari Meksiko U-17 di matchday kedua Grup F Piala Dunia U-17 2023, Timnas Venezuela U-17 kini fokus mempersiapkan diri menghadapi Jerman U-17 di pertandingan pamungkas. Sebab laga tersebut akan menentukan nasib Venezuela lolos atau tidaknya ke 16 besar.

Seperti yang diketahui, Venezuela U-17 susah payah menahan Meksiko U-17 2-2 karena mereka bermain 10 pemain sejak menit 40. Laga sengit itu dilangsungkan di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, pada Rabu 15 November 2023.

Skuad asuhan Ricado Valino nyaris kehilangan poin sebelum akhirnya membuat imbang di pengujung laga. Gol Venezuela dicetak oleh Alejandro Chichero (8') dan Nicola Profeta (84') lewat titik putih. Sedangkan dua gol Meksiko diciptakan oleh Stephano Carrillo (62') dan Luis Ortiz (67').

Usai meraih hasil positif kontra Meksiko, Valino mengincar Jerman di laga berikutnya yang akan berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS) pada Sabtu 18 November 2023. Laga tersebut sangat menentukan bagi Venezuela untuk memastikan tiket ke babak 16 besar.

Timnas Meksiko U-17 vs Venezuela U-17

"Tujuan berikutnya adalah memulihkan para pemain dengan baik. Mulai besok, mulai memikirkan Jerman untuk menentukan grup," ucap Valino kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia seusai laga, Kamis (16/11/2023).

"Jerman adalah tim yang sangat cepat, tim yang sangat dinamis yang permainannya mengandalkan kecepatan di sisi sayap. Namun apa yang kami miliki bagus," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
