HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Pemain Timnas Amerika Serikat U-17 yang Sering Latihan Bareng Lionel Messi sebagai Persiapan Piala Dunia U-17 2023

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |02:05 WIB
Kisah Pemain Timnas Amerika Serikat U-17 yang Sering Latihan Bareng Lionel Messi sebagai Persiapan Piala Dunia U-17 2023
Pemain Timnas Amerika Serikat U-17, Tyler Hall. (Foto: Instagram/tyhall.4)
JAKARTA – Dalam skuad Timnas Amerika Serikat U-17, ada pemain yang memiliki kesempatan berlatih bersama Lionel Messi. Pemain itu adalah Tyler Hall, bek Timnas Ameika Serikat U-17 yang tergabung ke dalam Inte Miami bersama Messi.

Hall tak pernah absen membela Amerika Serikat U-17 dalam dua laga penyisihan grup Piala Dunia U-17 2023. Terkini, Hall turut membawa Young Stars and Stripes menang tipis 2-1 atas Burkina Faso U-17 pada lanjutan laga Grup E di Jakarta International Stadium (JIS), Rabu 15 November 2023.

Tyler Hall memang belum dipromosikan ke tim senior. Namun dia kerap menjalani sesi latihan bersama Messi. Usai laga kontra Burkina Faso U-17, Hall pun menceritakan pengalamannya berlatih bersama sang megabintang.

Lebih dari itu, Hall menyebut Messi merupakan sosok yang baik hati kepada semua orang. Menurutnya, kepribadian eks pemain Paris Saint Germain (PSG) dan Barcelona itu sangat patut untuk dicontoh.

Timnas Amerika Serikat U-17

“Yah saya latihan dengan Messi. Dia pria yang sangat fantastis dengan bola, dan di luar lapangan dia menjadi pria yang begitu baik,” kata Hall kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), Kamis (16/11/2023).

Hall mengaku belajar banyak hal selama berlatih bersama Messi. Tak hanya soal sepak bola, dia mengaku mempelajari sikap Messi kepada orang sekitar.

Halaman:
1 2
      
