HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Man of the Match Timnas Amerika Serikat U-17 vs Timnas Burkina Faso U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Kiper The Yanks Adam Beaudry

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |19:00 WIB
Man of the Match Timnas Amerika Serikat U-17 vs Timnas Burkina Faso U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Kiper The Yanks Adam Beaudry
Timnas Amerika Serikat U-17 kalahkan Burkina Faso U-17 2-1 (Foto: Twitter/USYNT)
A
A
A

MAN of the match laga Timnas Amerika Serikat (AS) U-17 vs Timnas Burkina Faso U-17 di Piala Dunia U-17 2023 adalah Adam Beaudry. Beaudry tampil apik di bawah mistar The Yanks -- julukan Timnas Amerika Serikat -- dalam laga yang digelar di Jakarta International Stadium (JIS), Rabu (15/11/2023) itu.

Beaudry mampu menjaga gawang AS U-17 dengan apik. Meski akhirnya sempat kebobolan pada sisa akhir waktu pertandingan, tetapi perjuangan Beaudry amat terasa.

Timnas Amerika Serikat U-17

Sebagaimana diketahui, AS U-17 berhasil memetik kemenangan dengan skor 2-1. Mereka telah unggul dua gol lebih dulu sejak babak pertama.

Pada laga tersebut, Burkina tampil cukup menekan. Mereka mampu menciptakan banyak peluang tetapi kesulitan untuk bisa merusak pengawalan Beaudry.

Burkina mampu menciptakan 27 tembakan ke arah gawang. Namun hanya satu yang berhasil membobol gawang AS U-17 berkat pengawalan kiper Rapids Academy itu.

