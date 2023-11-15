Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain Timnas Indonesia yang Diprediksi Menggila saat Lawan Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Jadi Sorotan Media Irak

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |23:52 WIB
5 Pemain Timnas Indonesia yang Diprediksi Menggila saat Lawan Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Jadi Sorotan Media Irak
5 Pemain Timnas Indonesia yang Diprediksi Menggila saat Lawan Irak di Kualifikasi. (Foto: Instagran/macklok)
TERDAPAT 5 pemain Timnas Indonesia yang diprediksi menggila saat melawan Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kelima pemain tersebut dinilai mampu menjadi pembeda dan memberikan skuad Garuda kemenangan dalam laga yang dihelat di Basra International Stadium, Irak, pada Kamis 16 November 2023 pukul 21.45 WIB mendatang.

Ya, seperti yang diketahui perjalanan Timnas Indonesia di Grup F babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan dimulai di kandang Irak. Di atas kertas, Timnas Irak sejatinya diunggulkan untuk menang.

Sebab secara peringkat FIFA pun kedua tim terpaut jauh. Timnas Irak kini bertengger di peringkat 68 dunia, sedangkan Timnas Indonesia menempati posisi 145 FIFA.

Dari peringkat saja sudah terlampau jauh, namun bukan berarti Timnas Indonesia tidak bisa menang. Shin Tae-yong sudah mempersiapkan timnya sebaik mungkin dan karena itulah ada harapan Garuda merebut kemenangan di markas Irak. Beberapa pemain pun diprediksi bakal bersinar di laga tersebut, lantas siapa saja mereka?

Berikut 5 Pemain Timnas Indonesia yang Diprediksi Menggila saat Lawan Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026:

5. Saddil Ramdani

Saddil Ramdani

Saddil perlahan mulai menjadi andalan Shin Tae-yong. Ia biasanya dimainkan sebagai winger kanan dan mampu menambah daya gedor skuad Garuda dari sisi tersebut.

Pada leg pertama melawan Brunei Darussalam di babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Saddil bermain cantik dengan menyumbang dua assist. Bukan tidak mungkin saat melawan Irak, Saddil akan membantu rekan setimnya mencetak gol lagi.

4. Hokky Caraka

Hokky Caraka

Meski masih berusia 19 tahun, Hokky Caraka telah dipercaya Shin Tae-yong untuk bermain di tim senior. Bahkan Hokky selalu menjadi starter saat Timnas Indonesia melawan Brunei di dua pertandingan babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Berkat kepercayaan itu, Hokky pun sukses mencatatkan dua gol dan satu assist untuk Timnas Indonesia. Jika terus mampu mempertahankan permainan apik itu, maka Irak jelas harus waspada terhadap pemain PSS Sleman tersebut.

