HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Terpukau dengan Jamuan Irak, Shin Tae-yong Pastikan Timnas Indonesia Siap Tampil Total

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |22:59 WIB
Terpukau dengan Jamuan Irak, Shin Tae-yong Pastikan Timnas Indonesia Siap Tampil Total
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: PSSI)
BASRA – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong memastikan pasukannya siap tampil total saat melawan Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ia merasa Garuda bakal bermain bermain bagus karena mendapatkan jamuan yang begitu luar biasa dari tim tuan rumah.

Ya, seperti yang diketahui Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Irak di Stadion Internasional Basra, Basra, Irak pada Kamis 16 November 2023 pukul 21.45 WIB. Pertandingan itu krusial bagi kedua tim untuk mencuri poin pertama di Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Pasukan Shin Tae-yong sudah tiba di Irak sejak Minggu, 12 November 2023 lalu. Sehari setelah tiba di Irak, Shin Tae-yong langsung menggelar latihan bersama Timnas Indonesia untuk memantapkan persiapan.

Shin Tae-yong mengatakan sangat puas dengan fasilitas latihan yang disediakan oleh tim tuan rumah. Pelatih asal Korea Selatan itu meyakini, adanya fasilitas yang bagus ini bisa membuat Timnas Indonesia lebih siap menghadapi laga melawan Irak nanti.

Sesi latihan Timnas Indonesia (PSSI)

“Saya sudah mengunjungi berbagai negara, ini pertama kali saya mengunjungi negara (Irak), sejujurnya kota ini tidak terlalu ramai, tapi dalam aspek sepakbola, saya puas dengan fasilitasnya, dan juga hotelnya,” kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers, Rabu (15/11/2023).

