Timnas Indonesia Tak Pernah Menang Lawan Irak, Shin Tae-yong Ingin Unjuk Gigi

TIMNAS Indonesia tak pernah menang lawan Irak, Shin Tae-yong ingin unjuk gigi. Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – akan mengawali kiprahnya di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Pertandingan ini akan dimainkan di Basra International Stadium, Basra, Irak. Shin Tae-yong menegaskan bahwa pasukannya tidak gentar meski bermain di markas lawan.

Selain itu, dia pun tidak ingin pesimistis pada pertandingan tersebut meski Tim Merah Putih punya rapor merah dari Irak. Ya, Skuad Garuda tercatat belum pernah menang dalam beberapa laga terakhir menurut data 11v11.

Ini lantas menjadi tantangan bagi Tim Merah Putih. Namun Shin punya pandangan ke depan. Pelatih asal Korea Selatan itu tidak ingin membahas sejarah masa lalu tersebut.

Shin pun menegaskan saat ini Timnas Indonesia punya pelatih baru. Menurutnya yang berlalu biarlah tetap berlalu dan tidak ingin banyak omong.