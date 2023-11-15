Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Tak Pernah Menang Lawan Irak, Shin Tae-yong Ingin Unjuk Gigi

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |20:45 WIB
Timnas Indonesia Tak Pernah Menang Lawan Irak, Shin Tae-yong Ingin Unjuk Gigi
Shin Tae-yong bertekad akhiri rekor buruk Timnas Indonesia kontra Irak (Foto: PSSI)
A
A
A

TIMNAS Indonesia tak pernah menang lawan Irak, Shin Tae-yong ingin unjuk gigi. Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – akan mengawali kiprahnya di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Pertandingan ini akan dimainkan di Basra International Stadium, Basra, Irak. Shin Tae-yong menegaskan bahwa pasukannya tidak gentar meski bermain di markas lawan.

Timnas Indonesia

Selain itu, dia pun tidak ingin pesimistis pada pertandingan tersebut meski Tim Merah Putih punya rapor merah dari Irak. Ya, Skuad Garuda tercatat belum pernah menang dalam beberapa laga terakhir menurut data 11v11.

Ini lantas menjadi tantangan bagi Tim Merah Putih. Namun Shin punya pandangan ke depan. Pelatih asal Korea Selatan itu tidak ingin membahas sejarah masa lalu tersebut.

Shin pun menegaskan saat ini Timnas Indonesia punya pelatih baru. Menurutnya yang berlalu biarlah tetap berlalu dan tidak ingin banyak omong.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
