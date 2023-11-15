Hasil Babak Pertama Timnas Amerika Serikat U-17 vs Timnas Burkina Faso U-17 di Piala Dunia U-17 2023: AS Unggul 2-0

HASIL babak pertama Timnas Amerika Serikat (AS) U-17 vs Timnas Burkina Faso U-17 di Piala Dunia U-17 2023 akan dibahas di sini. Laga ini dimainkan di Jakarta International Stadium (JIS) pada Rabu (15/11/2023) sore WIB.

AS U-17 unggul dengan skor 2-0 pada saat jeda. Dua gol tersebut diciptakan oleh Keyrol Figueroa (45') dan Nimfasha Berchimas (45+6').

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Permainan berjalan sengit sejak awal pertandingan dimulai. Amerika Serikat U-17 berusaha tampil menekan. Namun Burkina Faso U-17 juga tak mau kalah.

Les Etalons-julukan Burkina Faso- menciptakan peluang emas di menit ke-10. Emmanuel Ouédraogo memanfaatkan posisi lapangnya untuk melepaskan tembakan jarak jauh. Sayang tendangannya masih bisa diamankan kiper lawan.

Amerika Serikat U-17 masih belum keluar dari wilayah pertahanan mereka. Tyler Hall dan kolega tampak kesulitan membangun serangan hingga menit ke-12 di babak pertama ini.

Timnas AS U-17 mulai menebar ancaman di pertengahan babak pertama berlangsung. Penguasaan bola kali ini didominasi oleh pasukan Gonzalo Segares.

Burkina Faso U-17 mencoba mencari cara memetik keunggulan lebih dulu. Pemain Burkina, Ousmane Camara berharap mendapat hadiah penalti setelah terjatuh di kotak penalti. Namun wasit justru mengeluarkan kartu kuning karena menilai Camara melakukan diving di menit ke-21.

Meski demikian, Les Etalons terus tampil ngotot. Berbagai upaya serangan mereka lancarkan demi meraih poin di laga kali ini. Skor kacamata masih belum berubah di sisa 15 menit terakhir waktu normal babak pertama.

Burkina Faso sejauh ini sudah melayangkan tujuh tembakan ke arah gawang hingga menit ke-38 pertandingan berbanding satu yang diciptakan AS U-17. Semenit kemudian, Ousmane Camara menebar ancaman di menit ke-39. Namun belum ada gol yang tercipta. Tembakannya masih melipir di sisi gawang yang dikawal Adam Beaudry.