Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Babak Pertama Timnas Amerika Serikat U-17 vs Timnas Burkina Faso U-17 di Piala Dunia U-17 2023: AS Unggul 2-0

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |17:06 WIB
Hasil Babak Pertama Timnas Amerika Serikat U-17 vs Timnas Burkina Faso U-17 di Piala Dunia U-17 2023: AS Unggul 2-0
Duel Timnas Amerika Serikat U-17 vs Timnas Burkina Faso U-17 di JIS (Foto: MPI/Basudiwa Supraja)
A
A
A

HASIL babak pertama Timnas Amerika Serikat (AS) U-17 vs Timnas Burkina Faso U-17 di Piala Dunia U-17 2023 akan dibahas di sini. Laga ini dimainkan di Jakarta International Stadium (JIS) pada Rabu (15/11/2023) sore WIB.

AS U-17 unggul dengan skor 2-0 pada saat jeda. Dua gol tersebut diciptakan oleh Keyrol Figueroa (45') dan Nimfasha Berchimas (45+6').

JIS

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Permainan berjalan sengit sejak awal pertandingan dimulai. Amerika Serikat U-17 berusaha tampil menekan. Namun Burkina Faso U-17 juga tak mau kalah.

Les Etalons-julukan Burkina Faso- menciptakan peluang emas di menit ke-10. Emmanuel Ouédraogo memanfaatkan posisi lapangnya untuk melepaskan tembakan jarak jauh. Sayang tendangannya masih bisa diamankan kiper lawan.

Amerika Serikat U-17 masih belum keluar dari wilayah pertahanan mereka. Tyler Hall dan kolega tampak kesulitan membangun serangan hingga menit ke-12 di babak pertama ini.

Timnas AS U-17 mulai menebar ancaman di pertengahan babak pertama berlangsung. Penguasaan bola kali ini didominasi oleh pasukan Gonzalo Segares.

Burkina Faso U-17 mencoba mencari cara memetik keunggulan lebih dulu. Pemain Burkina, Ousmane Camara berharap mendapat hadiah penalti setelah terjatuh di kotak penalti. Namun wasit justru mengeluarkan kartu kuning karena menilai Camara melakukan diving di menit ke-21.

Meski demikian, Les Etalons terus tampil ngotot. Berbagai upaya serangan mereka lancarkan demi meraih poin di laga kali ini. Skor kacamata masih belum berubah di sisa 15 menit terakhir waktu normal babak pertama.

Burkina Faso sejauh ini sudah melayangkan tujuh tembakan ke arah gawang hingga menit ke-38 pertandingan berbanding satu yang diciptakan AS U-17. Semenit kemudian, Ousmane Camara menebar ancaman di menit ke-39. Namun belum ada gol yang tercipta. Tembakannya masih melipir di sisi gawang yang dikawal Adam Beaudry.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/28/11/1649303/jelang-sea-games-2025-luis-estrella-bicara-kekuatan-dan-kelemahan-timnas-futsal-putri-indonesia-rpa.jpg
Jelang SEA Games 2025, Luis Estrella Bicara Kekuatan dan Kelemahan Timnas Futsal Putri Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/07/17/febriana_dwipuji_kusumaamallia_cahaya_pratiwi.jpg
PBSI Putuskan Dua Ganda Putri Jadi Andalan Indonesia di Olimpiade 2028
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement