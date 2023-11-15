Asal-usul Nama Arkhan Kaka, Top Skor Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023

ASAL-USUL nama Arkhan Kaka sang top skor Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 akan dibahas di artikel ini. Sebab, nama sang penyerang cukup bikin penasaran penggemar sepakbola.

Arkhan Kaka menjadi salah satu pemain Timnas Indonesia U-17 yang dapat sorotan selama Piala Dunia U-17 2023. Pasalnya, pemain Persis Solo itu memang tampil moncer bersama skuad Garuda Muda.

Penyerang berusia 16 tahun itu telah mengemas dua gol dari dua pertandingan yang telah dimainkan Timnas Indonesia U-17 di fase Grup A. Arkhan Kaka masing-masing satu gol saat menghadapi Ekuador U-17 dan Panama U-17 yang sama-sama berakhir 1-1.

Gol Arkhan Kaka di laga kontra Panama U-17 bisa dibilang sangat penting. Sebab, berkat golnya itu, Timnas Indonesia U-17 terselamatkan dari kekalahan. Koleksi dua golnya juga ikut meramaikan daftar top skor Piala Dunia U-17 2023.

Hingga akhirnya, namanya pun kini menjadi sorotan. Apalagi, namanya memiliki kemiripan dengan sang legenda AC Milan, Ricardo Kaka. Arkhan bercerita pemberian nama 'Kaka' ini tak luput dari sosok ayahnya, Purwanto Suwondo.

“Ayah saya mendapat inspirasi dari Ricardo Kaka dan karena itulah dia memberi saya nama tersebut,” ucap Arkhan, dilansir dari situs resmi FIFA, Rabu (15/11/2023).