HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Masyarakat Malaysia Singgung Mental Pemain Timnas Indonesia yang Main di Hadapan 65.000 Suporter Timnas Irak

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |05:19 WIB
Masyarakat Malaysia Singgung Mental Pemain Timnas Indonesia yang Main di Hadapan 65.000 Suporter Timnas Irak
Timnas Indonesia akan menghadapi teror 65 ribu pendukung Timnas Irak di Basra (Foto: PSSI)
A
A
A

MASYARAKAT Malaysia menyinggung mental pemain Timnas Indonesia yang akan bermain di hadapan 65.000 suporter Timnas Irak pada laga pertama Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Lantas, apa katanya?

Timnas Indonesia akan bertandang ke Stadion Internasional Basra, Basra, Irak, pada Kamis 16 November 2023 pukul 21.45 WIB. Ini menjadi laga kandang pertama bagi Timnas Irak yang akan dihadiri puluhan ribu suporternya dalam kurun beberapa tahun terakhir.

Stadion Internasional Basra

Seperti diketahui, Irak dilanda perang sejak dekade 2000. Akibatnya, The Lions of Mesopotamia terpaksa melakoni laga kandang di negara lain, atau digelar tanpa penonton. Ada suporter pun, jumlahnya harus dibatasi.

Oleh karena itu, masyarakat Irak begitu antusias saat mengetahui laga kontra Timnas Indonesia digelar di Stadion Basra. Mereka berbondong-bondong ingin menyaksikan seperti apa anak asuh Jesus Casas bermain.

Menurut akun @IraqFootballPod, tiket untuk laga tersebut sudah ludes terjual. Itu artinya, skuad Garuda tidak hanya akan menghadapi Timnas Irak saja, tetapi juga 'teror' 65 ribu suporter tuan rumah!

Hal itu juga menjadi sorotan bagi warganet Malaysia. Akun TikTok @fxqnxa mengunggah video yang intinya meremehkan mental bertanding anak asuh Shin Tae-yong.

"65 ribu fans Irak, full house mat. Auto naik bulu roma (kuduk) pemain-pemain Indonesia di sana nanti," tulisnya pada unggahan video itu, disertai dengan emoji tertawa.

Halaman:
1 2
      
