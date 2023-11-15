Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Timnas Amerika Serikat U-17 vs Timnas Burkina Faso U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Baby Nats Lanjutkan Raihan Positif?

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |03:32 WIB
Prediksi Timnas Amerika Serikat U-17 vs Timnas Burkina Faso U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Baby Nats Lanjutkan Raihan Positif?
Timnas Amerika Serikat U-17 kala berlaga di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: FIFA)
PREDIKSI Timnas Amerika Serikat U-17 vs Timnas Burkina Faso U-17 di Piala Dunia U-17 2023 akan diulas dalam artikel ini. Laga kedua Grup E itu akan berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS), Rabu (15/11/2023) pukul 16.00 WIB.

Kedua tim saat ini sedang dalam kondisi berbeda di klasemen sementara Grup E Piala Dunia U-17 2023. Baby Nats -julukan Timnas Amerika Serikat U-17- berhasil menang 3-1 atas Korea Selatan U-17, sedangkan Burkina Faso U-17 kalah 0-3 dari Prancis U-17.

Timnas Amerika Serikat U-17

Konsistensi Timnas Amerika U-17 pun akan diuji saat melawan Burkina Faso U-17. Jika tim Gonzalo Segares menang atas Burkina Faso U-17, otomatis lolos ke babak 16 besar.

Namun, Burkina Faso U-17 dipastikan tidak akan mau hilang poin begitu saja melawan tim lawan. Sebab, mereka pasti sudah berbenah diri agar meraih poin perdana pada Piala Dunia U-17 2023.

Tak ayal, laga antara kedua tim pastinya akan berjalan ketat. Sebab, Timnas Amerika Serikat U-17 dan Burkina Faso U-17 akan berusaha saling mengalahkan dalam laga itu.

Saat ini, Timnas Amerika Serikat U-17 berada di posisi kedua klasemen Grup E dengan tiga poin. Sementara itu, Burkina Faso U-17 bercokol di posisi keempat dengan nol poin.

Halaman:
1 2
      
