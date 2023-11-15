Kisah Sukses Pesepakbola Jalanan Chicharito hingga Jadi Andalan Manchester United

KISAH sukses pesepakbola jalanan, Chicharito hingga jadi andalan Manchester United akan diulas Okezone pada artikel ini. Berbicara tentang Manchester United saat ini, tentu akan penuh dengan problema dan juga drama.

Sebab, Man United belakangan tampil angin-anginan. Tak hanya itu, pelatih mereka, Erik Ten Hag, juga dikabarkan kurang akur dengan pemainnya, Jadon Sancho. Selain itu, ada juga drama penjualan Man United yang tak kunjung usai.

Deretan masalah itulah yang membuat Manchester United kini seperti halnya tak punya jati diri. Bahkan, pemain-pemain bintang yang mereka datangkan juga gagal bersinar.

Hal ini jelas berbeda dengan kondisi Manchester United, setidaknya pada kurun waktu satu dekade yang lalu. Kala itu, Manchester United sangat pandai memoles pemain untuk menjadi bintang.

Bahkan, ada seorang pemain yang memiliki latar belakang sebagai pesepakbola jalanan, tapi sukses menjadi andalan bagi Man United. Dia adalah Javier Chicharito Hernandez.

Chicharito adalah pemain kelahiran Guadalajara, Meksiko, pada 1 Juni 1988. Sejak kecil, dirinya telah terbiasa bermain sepakbola di jalanan dengan telanjang kaki. Meski begitu, dirinya terus berkomitmen untuk bermain agar menjadi pesepakbola profesional.

Pada 2005, Chicharito kemudian bergabung dengan tim Chivas Guadalajara U-17. Di tim itu, Chicharito terus menapaki jalannya secara perlahan hingga masuk ke tim senior. Menariknya, dari tim ini pula, bakat Chicharito tercium oleh pemandu bakat Manchester United.

Menjelang bergulirnya musim 2010-2011, Setan Merah -julukan Man United- akhirnya resmi memboyong Chicharito ke Old Trafford. Hal ini menjadi kejutan banyak pihak, mengingat Chicharito kala itu bukanlah pemain yang mentereng. Dirinya juga dianggap tidak memiliki kemampuan spesial untuk menjadi penyerang Man United.