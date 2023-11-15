Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Kisah Sukses Pesepakbola Jalanan Chicharito hingga Jadi Andalan Manchester United

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |04:23 WIB
Kisah Sukses Pesepakbola Jalanan Chicharito hingga Jadi Andalan Manchester United
Chicharito kala membela Manchester United. (Foto: Manchester United)
A
A
A

KISAH sukses pesepakbola jalanan, Chicharito hingga jadi andalan Manchester United akan diulas Okezone pada artikel ini. Berbicara tentang Manchester United saat ini, tentu akan penuh dengan problema dan juga drama.

Sebab, Man United belakangan tampil angin-anginan. Tak hanya itu, pelatih mereka, Erik Ten Hag, juga dikabarkan kurang akur dengan pemainnya, Jadon Sancho. Selain itu, ada juga drama penjualan Man United yang tak kunjung usai.

Chicharito. Foto: Manchester United

Deretan masalah itulah yang membuat Manchester United kini seperti halnya tak punya jati diri. Bahkan, pemain-pemain bintang yang mereka datangkan juga gagal bersinar.

Hal ini jelas berbeda dengan kondisi Manchester United, setidaknya pada kurun waktu satu dekade yang lalu. Kala itu, Manchester United sangat pandai memoles pemain untuk menjadi bintang.

Bahkan, ada seorang pemain yang memiliki latar belakang sebagai pesepakbola jalanan, tapi sukses menjadi andalan bagi Man United. Dia adalah Javier Chicharito Hernandez.

Chicharito adalah pemain kelahiran Guadalajara, Meksiko, pada 1 Juni 1988. Sejak kecil, dirinya telah terbiasa bermain sepakbola di jalanan dengan telanjang kaki. Meski begitu, dirinya terus berkomitmen untuk bermain agar menjadi pesepakbola profesional.

Pada 2005, Chicharito kemudian bergabung dengan tim Chivas Guadalajara U-17. Di tim itu, Chicharito terus menapaki jalannya secara perlahan hingga masuk ke tim senior. Menariknya, dari tim ini pula, bakat Chicharito tercium oleh pemandu bakat Manchester United.

Menjelang bergulirnya musim 2010-2011, Setan Merah -julukan Man United- akhirnya resmi memboyong Chicharito ke Old Trafford. Hal ini menjadi kejutan banyak pihak, mengingat Chicharito kala itu bukanlah pemain yang mentereng. Dirinya juga dianggap tidak memiliki kemampuan spesial untuk menjadi penyerang Man United.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186266/timnas_malaysia-VzJN_large.jpg
Kena Sanksi FIFA, 7 Pemain Naturalisasi Timnas Malaysia Disarankan Tuntut FAM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3186110/rizky_ridho-ANu9_large.jpg
Kisah Rizky Ridho yang Sempat Kira Cuma Lelucon soal Golnya Masuk Nominasi Puskas Award 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3186021/ivar_jenner-4KwC_large.jpg
2 Klub yang Berpotensi Jadi Pelabuhan Baru Ivar Jenner di Bursa Transfer Musim Panas 2026, Nomor 1 Main di Tanah Air!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3185953/timnas_malaysia_u_17_akan_tampil_di_lanjutan_kualifikasi_piala_asia_u_17_2025_fammalaysia-0lqE_large.jpg
Jadwal Kualifikasi Piala Asia U-17 2026 Hari Ini: Vietnam, Malaysia dan Thailand Siap Tempur!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/27/50/1648787/comeback-andy-ruiz-jr-incar-trilogi-kontra-anthony-joshua-uvo.jpg
Comeback Andy Ruiz Jr Incar Trilogi Kontra Anthony Joshua
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/01/winger_ac_milan_christian_pulisic.jpg
AC Milan Dapat Kabar Buruk dari Pulisic dan Saelemaekers jelang Duel Panas Kontra Lazio
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement