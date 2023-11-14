Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Tragis Kiper Timnas Kaledonia Baru U-17, Kebobolan 19 Kali dalam 2 Laga Piala Dunia U-17 2023!

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |22:38 WIB
Kisah Tragis Kiper Timnas Kaledonia Baru U-17, Kebobolan 19 Kali dalam 2 Laga Piala Dunia U-17 2023!
Kiper Timnas Kaledonia Baru U-17, Nicolas Kutran, kala berlaga di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: LOC Piala Dunia U-17 2023)
A
A
A

KISAH tragis kiper Timnas Kaledonia Baru U-17 yang kebobolan 19 kali dalam 2 laga Piala Dunia U-17 2023 akan diulas Okezone. Kiper yang dimaksud adalah Nicolas Kutran.

Sebagaimana diketahui, Timnas Kaledonia Baru U-17 tergabung di Grup C pada Piala Dunia U-17 2023 bersama tim-tim kuat. Ada Inggris, Iran, hingga sang juara bertahan, Brasil, yang harus dihadapi Timnas Kaledonia Baru U-17.

Timnas Kaledonia Baru U-17. Foto: LOC Piala Dunia U-17 2023

(Timnas Kaledonia Baru U-17. Foto: LOC Piala Dunia U-17 2023)

Sejauh ini, Timnas Kaledonia Baru U-17 pun sudah melakoni dua laga di fase grup, yakni melawan Inggris U-17 dan Brasil U-17. Sayangnya, tim tersebut harus menelan kekalahan telak di dua laga itu awal Grup C itu.

Sorotan besar pun tertuju kepada kiper Timnas Kaledonia Baru U-17. Pasalnya, di dua laga Grup C itu, Timnas Kaledonia Baru U-17 menurunkan kiper yang sama, yakni Nicolas Kutran. Dia dimainkan selama 90 menit penuh di dua laga tersebut.

Sayangnya, Nicolas Kutran gagal menjalankan tugasnya dalam menjaga gawang Timnas Kaledonia Baru U-17 dengan baik. Bahkan, dia dipaksa memungut bola berulang kali dari gawangnya saat melawan Inggris U-17 dan Brasil U-17.

Duel Timnas Keledonia Baru U-17 vs Inggris U-17 digelar lebih dahulu dalam fase Grup C. Berlaga di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu 11 November 2023, Timnas Keledonia Baru U-17 babak belur dihajar 0-10.

