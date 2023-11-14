Hasil Timnas Jepang U-17 vs Timnas Argentina U-17 di Piala Dunia U-17 2023: La Albicelestes Hancurkan Samurai Biru 3-1!

HASIL Timnas Jepang U-17 vs Timnas Argentina U-17 di Piala Dunia U-17 2023 sudah diketahui. Laga matchday kedua Grup D itu dimenangkan skuad muda La Albicelestes -julukan Timnas Argentina U-17- dengan skor 3-1.

Laga Timnas Jepang U-17 vs Timnas Argentina U-17 digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Selasa (14/11/2023) malam WIB. Gol Timnas Argentina U-17 dicetak oleh Claudio Echeverri (5’), Valentino Andres Acuna (8’), dan Agustin Fabian Ruberto (90+8’).

(Timnas Jepang U-17 vs Timnas Argentina U-17. Foto: Bagas Abdiel/MNC Portal Indonesia)

Sementara itu, skuad muda Samurai Biru -julukan Timnas Jepang U-17- hanya bisa membalas satu gol. Ialah Rento Takaoka yang mencetak gol di menit ke-50.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Argentina U-17 memulai laga dengan langsung menekan Jepang U-17. Mereka terlihat agresif pada menit-menit awal babak pertama.

Tak butuh waktu lama bagi skuad asuhan Diego Placente untuk unggul 1-0 terlebih dahulu. Claudio Echeverri (5') sukses mencetak gol melalui tendangan bebas yang tak mampu dihalau Wataru Goto.

Unggul satu gol, Argentina U-17 melanjutkan permainan menekan yang agresif. Hasilnya, tiga menit setelah gol pertama, mereka mampu menggandakan keunggulan melalui gol yang dicetak Valentino Acuna (8').

Argentina U-17 terus menekan lini pertahanan Jepang U-17 setelah unggul dua gol. Terlihat, beberapa kali mereka nyaris menambah pundi-pundi gol pada babak pertama ini.

Jepang U-17 pun tak hanya berdiam diri, mereka kerap melancarkan serangan balik yang cukup menyulitkan lini pertahanan Argentina U-17. Namun, hingga 45 menit pertama berakhir, skor masih 2-0 untuk keunggulan Argentina U-17.