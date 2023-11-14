Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Rumput JIS Jadi Sorotan di Piala Dunia U-17 2023, FIFA Akhirnya Buka Suara!

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |21:35 WIB
Rumput JIS Jadi Sorotan di Piala Dunia U-17 2023, FIFA Akhirnya Buka Suara!
FIFA angkat bicara soal rumput JIS yang jadi polemik di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: Reuters)
RUMPUT Jakarta International Stadium (JIS) di Piala Dunia U-17 2023 jadi sorotan netizen, Federasi Sepakbola Dunia (FIFA) pun akhirnya buka suara. Mereka memastikan bahwa kualitas rumput di 4 stadion yang digunakan menggelar pertandingan Piala Dunia U-17 2023, termasuk JIS, sudah dalam kondisi baik.

Dalam keterangan resmi FIFA yang didapat Okezone, Selasa (14/11/2023), Federasi Sepakbola Dunia itu menjelaskan bawa PSSI dan pemerintah Indonesia telah memenuhi segala tugas dan standar renovasi di semua stadion untuk Piala Dunia U-17 2023, termasuk untuk JIS. Tak ayal, laga-laga di Piala Dunia U-17 2023 pun bisa berjalan baik sejauh ini dan bahkan tak mendapat keluhan apa pun dari tim peserta.

Jakarta International Stadium

“Menurut FIFA, seiring dengan berjalannya turnamen, JIS sudah teruji dengan optimal dalam skala internasional,” tulis rilis FIFA yang didapat Okezone, Selasa (14/11/2023)

“Semua tim yang bertanding baik di Jakarta, Kabupaten Bandung, Surakarta, dan Surabaya memuji kualitas stadion. Mereka menyatakan kepuasannya atas kualitas lapangan, baik di stadion pertandingan maupun di tempat latihan,” lanjutnya.

“FIFA juga telah mengungkapkan kepuasannya atas pencapaian ini serta mengapresiasi segala usaha PSSI dan pemerintah Indonesia yang telah memenuhi segala tugas dan standard renovasi semua stadion, termasuk untuk JIS,” jelas FIFA.

“Sejak JIS terpilih sebagai salah satu stadion Piala Dunia FIFA U-17 Indonesia 2023, PSSI dan Kementerian PUPR langsung tancap gas bekerja keras untuk meningkatkan kualitas stadion. Standar yang mesti tercapai adalah setidaknya memenuhi standar minimum FIFA sebagai lokasi penyelenggaraan pertandingan sekelas turnamen resmi FIFA,” sambungnya.

