HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Inggris U-17 vs Timnas Iran U-17 di Piala Dunia U-17: Comeback, The Three Lions Menang Tipis 2-1

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |21:06 WIB
Hasil Timnas Inggris U-17 vs Timnas Iran U-17 di Piala Dunia U-17: Comeback, The Three Lions Menang Tipis 2-1
Timnas Inggris U-17 menang tipis 2-1 atas Iran U-17 di Piala Dunia U-17 2023 (Foto: FIFA)
A
A
A

JAKARTA - Timnas Inggris U-17 melakukan comeback dramatis atas Iran U-17 di laga kedua Grup C Piala Dunia U-17 2023. The Three Lions berhasil mengatasi perlawanan Iran U-17 2-1.

Bermain di Jakarta International Stadium, Selasa (14/11/2023), Timnas Inggris U-17 sempat tertinggal di babak pertama. Namun, mereka berhasil membalikkan keadaan berkat gol Reiss-Alexander Russel-Denny (63') dan Joel Tshisanga Ndala (90').

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Inggris U-17 tampil dominan di menit awal babak pertama. Namun tim berjuluk Young Lions kena serang lebih dulu oleh permainan reaktif Iran U-17.

Iran U-17 mengancam gawang Inggris U-17 kala babak pertama berjalan tujuh menit. Beruntung tandukan Esmaeil Gholizadeh masih bisa digagalkan kiper Inggris U-17, Tommy Setford.

Tim asuhan Ryan Garry terus kesulitan menembus rapatnya pertahanan Iran U-17. Mereka baru bisa mengancam kala laga memasuki menit 17.

Namun sayang tembakan kaki kanan Ethan Nwaneri masih mampu digagalkan kiper Iran U-17, Arsha Shakouri. Memasuki menit 27, Inggris U-17 kembali mengancam lewat tandukan Matty Warhurst, lagi-lagi belum berbuah gol.

Iran U-17 enggan menyia-nyiakan peluang mereka yang sangat sedikit. Young Team Melli -julukan Iran U-17- pun mencoba menciptakan serangan lewat sepak pojok.

Eksekusi bola mati Iran U-17 di menit 30 pun membuahkan hasil. Tendangan pojok Iran U-17 berbuah situasi kemelut di mulut gawang Inggris U-17.

Zamani Abolfazl menyambar bola liar dan mencetak gol dengan mulus ke gawang Inggris U-17. Skor 1-0 Iran U-17 atas Inggris U-17 pun bertahan hingga jeda.

Halaman:
1 2
      
