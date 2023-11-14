JAKARTA – Timnas Iran U-17 menghadapi Timnas Inggris U-17 di laga kedua Grup C Piala Dunia U-17 2023. Bermain di jakarta International Stadium (JIS), Selasa (14/11/2023), Tim Melli sementara unggul 1-0.
Zamani Abolfazl membawa Timnas Iran U-17 unggul lewat gol di menit ke-30. Hasil ini membuat Timnas Iran U-17 berpeluang besar untuk melaju ke babak 16 besar.
Jalannya Pertandingan
Babak Pertama
Timnas Inggris U-17 tampil dominan di menit awal babak pertama. Namun tim berjuluk Young Lions kena serang lebih dulu oleh permainan reaktif Iran U-17.
Iran U-17 mengancam gawang Inggris U-17 kala babak pertama berjalan tujuh menit. Beruntung tandukan Esmaeil Gholizadeh masih bisa digagalkan kiper Inggris U-17, Tommy Setford.
Tim asuhan Ryan Garry terus kesulitan menembus rapatnya pertahanan Iran U-17. Mereka baru bisa mengancam kala laga memasuki menit 17.
Namun sayang tembakan kaki kanan Ethan Nwaneri masih mampu digagalkan kiper Iran U-17, Arsha Shakouri. Memasuki menit 27, Inggris U-17 kembali mengancam lewat tandukan Matty Warhurst, lagi-lagi belum berbuah gol.