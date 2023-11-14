Hasil Babak Pertama Timnas Inggris U-17 vs Timnas Iran U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Zamani Abolfazl Bawa Tim Melli Unggul 1-0

Timnas Iran U-17 sementara unggul 1-0 atas Inggris U-17 di babak pertama (Foto: LOC Piala Dunia U-17 2023)

JAKARTA – Timnas Iran U-17 menghadapi Timnas Inggris U-17 di laga kedua Grup C Piala Dunia U-17 2023. Bermain di jakarta International Stadium (JIS), Selasa (14/11/2023), Tim Melli sementara unggul 1-0.

Zamani Abolfazl membawa Timnas Iran U-17 unggul lewat gol di menit ke-30. Hasil ini membuat Timnas Iran U-17 berpeluang besar untuk melaju ke babak 16 besar.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Inggris U-17 tampil dominan di menit awal babak pertama. Namun tim berjuluk Young Lions kena serang lebih dulu oleh permainan reaktif Iran U-17.

Iran U-17 mengancam gawang Inggris U-17 kala babak pertama berjalan tujuh menit. Beruntung tandukan Esmaeil Gholizadeh masih bisa digagalkan kiper Inggris U-17, Tommy Setford.

Tim asuhan Ryan Garry terus kesulitan menembus rapatnya pertahanan Iran U-17. Mereka baru bisa mengancam kala laga memasuki menit 17.

Namun sayang tembakan kaki kanan Ethan Nwaneri masih mampu digagalkan kiper Iran U-17, Arsha Shakouri. Memasuki menit 27, Inggris U-17 kembali mengancam lewat tandukan Matty Warhurst, lagi-lagi belum berbuah gol.