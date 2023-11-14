Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Senegal U-17 vs Timnas Polandia U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Idrissa Gueye Hattrick, Singa Teranga Menang Telak 4-1

Muhammad Gazza , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |18:53 WIB
Timnas Senegal U-17 menang telak 4-1 atas Polandia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 (Foto: Bagas Abdiel/MPI)
Timnas Senegal U-17 menang telak 4-1 atas Polandia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 (Foto: Bagas Abdiel/MPI)
BANDUNG - Timnas Senegal U-17 menang telak atas Polandia U-17 di Piala Dunia U-17 2023. Bermain di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Selasa (14/11/2023) sore WIB, Senegal U-17 menang dengan skor akhir 4-1.

Idrissa Gueye (18', 52', 69') menjadi pahlawan bagi Senegal U-17 dengan hattrick yang ditorehkannya pada pertandingan hari ini. Senegal U-17 kini memuncaki klasemen Grup D dengan enam poin, sedangkan Polandia U-17 terpuruk menjadi juru kunci dengan koleksi dua kekalahan dari dua pertandingan.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua tim memulai pertandingan dengan cukup seimbang dengan masing-masing melancarkan serangan berbahaya. Terlihat lini pertahanan Senegal U-17 dan juga Polandia U-17 masih kokoh.

Senegal U-17 unggul 1-0 terlebih dahulu melalui gol yang dicetak Idrissa Gueye (18'). Dia berhasil menyontek bola hasil umpan apik dari Yaya Dieme.

Tujuh menit berselang setelah gol pertama terjadi, Senegal U-17 kembali mengancam gawang Polandia U-17. Kini, giliran Daouda Diong yang nyaris menjebol gawang Michal Matys, tetapi tendangannya masih membentur mistar gawang.

Polandia U-17 tidak berdiam diri dan kerap mencoba untuk mengejar ketertinggalan satu gol. Melalui serangan balik cepat pada menit ke-26, mereka nyaris menyamakan kedudukan, tetapi tendangan dari Daniel Mikolajewski masih mampu dihalau Serigne Diouf.

Justru Senegal U-17 yang berhasil memperlebar keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-30. Mamadou Gning melakukan penetrasi dari sisi kanan penyerangan dan memberikan umpan ke kotak penalti, Dominik Szala yang mencoba menghalau justru membuat bola masuk ke gawang sendiri.

Laga sempat terhenti pada menit ke-36 selama kurang lebih 50 menit karena petir di sekitar stadion yang dianggap membahayakan. Pertandingan baru kembali dimulai pada pukul 17:30 WIB.

Setelah laga kembali berjalan, giliran Polandia U-17 yang beberapa kali mengancam gawang Senegal U-17 yang dijaga Serigne Diouf. Namun, hingga babak pertama berakhir, tak ada gol tambahan dan Senegal U-17 masih unggul 2-0 untuk sementara.

