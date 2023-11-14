Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Babak Pertama Timnas Senegal U-17 vs Timnas Polandia U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Singa Teranga Unggul 2-0

Bagas Abdiel , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |17:52 WIB
Hasil Babak Pertama Timnas Senegal U-17 vs Timnas Polandia U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Singa Teranga Unggul 2-0
Timnas Senegal U-17 sementara unggul 2-0 atas Polandia U-17 di babak pertama (Foto: Bagas Abdiel/MPI)
A
A
A

BANDUNG - Babak pertama laga Grup D Piala Dunia U-17 2023 antara Timnas Senegal U-17 dan Polandia U-17 telah berakhir. Singa Teranga -julukan Timnas Senegal U-17- sementara unggul 2-0 pada pertandingan yang digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Selasa (14/11/2023) sore WIB.

Dua gol Timnas Senegal U-17 dicetak oleh Idrissa Gueye (18') dan Dominik Szala (OG 30'). Pertandingan di babak pertama sempat terhenti selama kurang lebih 50 menit karena petir di sekitar stadion.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua tim memulai pertandingan dengan cukup seimbang dengan masing-masing melancarkan serangan berbahaya. Terlihat lini pertahanan Senegal U-17 dan juga Polandia U-17 masih kokoh.

Senegal U-17 unggul 1-0 terlebih dahulu melalui gol yang dicetak Idrissa Gueye (18'). Dia berhasil menyontek bola hasil umpan apik dari Yaya Dieme.

Tujuh menit berselang setelah gol pertama terjadi, Senegal U-17 kembali mengancam gawang Polandia U-17. Kini, giliran Daouda Diong yang nyaris menjebol gawang Michal Matys, tetapi tendangannya masih membentur mistar gawang.

Polandia U-17 tidak berdiam diri dan kerap mencoba untuk mengejar ketertinggalan satu gol. Melalui serangan balik cepat pada menit ke-26, mereka nyaris menyamakan kedudukan, tetapi tendangan dari Daniel Mikolajewski masih mampu dihalau Serigne Diouf.

Halaman:
1 2
      
