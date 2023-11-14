Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Piala Dunia U-17 2023: Laga Timnas Senegal U-17 vs Timnas Polandia U-17 Ditunda

Bagas Abdiel , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |16:58 WIB
Piala Dunia U-17 2023: Laga Timnas Senegal U-17 vs Timnas Polandia U-17 Ditunda
Pertandingan Timnas Senegal U-17 vs Timnas Polandia U-17 ditunda karena hujan disertai kilat di Stadion Si Jalak Harupat (Foto: Bagas AbdielMPI)
A
A
A

BANDUNG - Laga matchday kedua Grup D Piala Dunia U-17 2023 yang mempertemukan Timnas Senegal U-17 dan Timnas Polandia U-17 mengalami penundaan. Hal ini imbas hujan dan kilat yang menyambar di area Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Selasa (14/11/2023) sore WIB.

Pada awal laga, cuaca di sekitar stadion justru cerah. Namun, ketika laga berjalan di pertengahan babak pertama, cuaca berubah drastis menjadi gelap.

Meski belum hujan, tetapi petir begitu keras menyambar disertai angin kencang. Alhasil, ofisial pertandingan memutuskan menunda laga pada menit 39.

"Ini adalah pengumuman keselamatan penting karena petir di sekitar stadion, pertandingan dihentikan dan akan dimulai kembali sesegera mungkin," bunyi pengumuman di stadion.

"Ini dilakukan demi keselamatan para pemain, ofisial pertandingan, dan penonton," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/27/51/1648815/rakernas-pobsi-2025-hary-tanoesoedibjo-lahirkan-keputusan-penting-demi-kemajuan-biliar-indonesia-kna.webp
Rakernas POBSI 2025, Hary Tanoesoedibjo: Lahirkan Keputusan Penting demi Kemajuan Biliar Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/27/rapat_kerja_nasional_rakernas_pobsi_2025_sukses.jpg
LPJ PB POBSI Diterima Bulat di Rakernas POBSI 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement