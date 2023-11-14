Piala Dunia U-17 2023: Laga Timnas Senegal U-17 vs Timnas Polandia U-17 Ditunda

BANDUNG - Laga matchday kedua Grup D Piala Dunia U-17 2023 yang mempertemukan Timnas Senegal U-17 dan Timnas Polandia U-17 mengalami penundaan. Hal ini imbas hujan dan kilat yang menyambar di area Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Selasa (14/11/2023) sore WIB.

Pada awal laga, cuaca di sekitar stadion justru cerah. Namun, ketika laga berjalan di pertengahan babak pertama, cuaca berubah drastis menjadi gelap.

Meski belum hujan, tetapi petir begitu keras menyambar disertai angin kencang. Alhasil, ofisial pertandingan memutuskan menunda laga pada menit 39.

"Ini adalah pengumuman keselamatan penting karena petir di sekitar stadion, pertandingan dihentikan dan akan dimulai kembali sesegera mungkin," bunyi pengumuman di stadion.

"Ini dilakukan demi keselamatan para pemain, ofisial pertandingan, dan penonton," jelasnya.