Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Man of the Match Timnas Argentina U-17 vs Timnas Senegal U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Amara Diouf

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |21:29 WIB
Man of the Match Timnas Argentina U-17 vs Timnas Senegal U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Amara Diouf
Amara Diouf dinobatkan sebagai Man of the Match laga Timnas Argentina U-17 vs Timnas Senegal U-17 (Foto: Instagram/@fsfofficielle)
A
A
A

BANDUNG - Man of the Match pertandingan Timnas Argentina U-17 vs Timnas Senegal U-17 di Piala Dunia U-17 2023 menjadi milik Amara Diouf. Dia meraih penghargaan itu setelah memborong dua gol kemenangan The Lions of Teranga.

Timnas Senegal U-17 berhasil menundukkan Argentina U-17 2-1 di laga pertama Grup D Piala Dunia U-17 2023. Pertandingan itu berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat pada Sabtu (11/11/2023) malam WIB.

Amara Diouf memborong dua gol kemenangan Timnas Senegal U-17 atas Timnas Argentina U-17 (Foto: Instagram/@fsfofficielle)

Diouf berhasil mencetak gol pertama lewat tendangan keras pada menit ke-6, dan gol kedua dengan sepakan jarak dekat pada menit ke-38. Sementara, Argentina U-17 hanya mampu membalaskan satu gol via tendangan bebas Agustin Ruberto (90+2’).

Dengan mengantungi dua gol, Diouf dipastikan menjadi pemain terbaik dalam pertandingan itu. Selain berkontribusi lewat golnya, dia juga tercatat berhasil tampil baik selama dua babak dalam laga tersebut.

Melansir SofaScore, Sabtu (11/11/2023), pemain berusia 15 tahun itu sukses mencatatkan 51 sentuhan, dan 68 persen akurasi operan. Sang kapten juga berhasil memberikan dua umpan kunci dalam laga tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/24/51/1647655/atlet-biliar-ri-menuju-next-level-ketum-pb-pobsi-hary-tanoesoedibjo-sport-science-kompetisi--konsentrasi-jadi-kunci-mxd.webp
Atlet Biliar RI Menuju Next Level, Ketum PB POBSI Hary Tanoesoedibjo: Sport Science, Kompetisi & Konsentrasi Jadi Kunci!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/18/pelatih_persijap_jepara_mario_lemos.jpg
Resmi! Persijap Jepara Pecat Mario Lemos, Danang Suryadi Pelatih Sementara
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement