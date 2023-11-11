Man of the Match Timnas Argentina U-17 vs Timnas Senegal U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Amara Diouf

BANDUNG - Man of the Match pertandingan Timnas Argentina U-17 vs Timnas Senegal U-17 di Piala Dunia U-17 2023 menjadi milik Amara Diouf. Dia meraih penghargaan itu setelah memborong dua gol kemenangan The Lions of Teranga.

Timnas Senegal U-17 berhasil menundukkan Argentina U-17 2-1 di laga pertama Grup D Piala Dunia U-17 2023. Pertandingan itu berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat pada Sabtu (11/11/2023) malam WIB.

Diouf berhasil mencetak gol pertama lewat tendangan keras pada menit ke-6, dan gol kedua dengan sepakan jarak dekat pada menit ke-38. Sementara, Argentina U-17 hanya mampu membalaskan satu gol via tendangan bebas Agustin Ruberto (90+2’).

Dengan mengantungi dua gol, Diouf dipastikan menjadi pemain terbaik dalam pertandingan itu. Selain berkontribusi lewat golnya, dia juga tercatat berhasil tampil baik selama dua babak dalam laga tersebut.

Melansir SofaScore, Sabtu (11/11/2023), pemain berusia 15 tahun itu sukses mencatatkan 51 sentuhan, dan 68 persen akurasi operan. Sang kapten juga berhasil memberikan dua umpan kunci dalam laga tersebut.