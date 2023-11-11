Hasil Timnas Argentina U-17 vs Timnas Senegal U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Singa Teranga Sikat Tim Tango 2-1

BANDUNG – Tim Nasional (Timnas) Senegal U-17 sukses menghajar Argentina U-17 di matchday pertama Grup D Piala Dunia U-17 2023, pada Sabtu (11/11/2023) malam WIB. Bermain di Stadion si Jalak Harupat, Bandung, tim berjuluk Singa Teranga itu menang dengan skor tipis 2-1.

Senegal U-17 unggul lebih dulu berkat gol Amara Diouf di menit ke-6 dan 38. Lalu Argentina U-17 hanya bisa membalas lewat Agustin Fabian pada menit ke-90+2. Dengan hasil itu, Senegal U-17 memimpin Grup D dengan 3 poin, sementara Argentina U-17 berada di peringkat ketiga.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Argentina U-17 langsung tampil trengginas sejak awal babak pertama. Tim besutan Diego Placente itu berupaya mencuri keunggulan lewat serangan masif yang diinisiasi oleh Santiago Lopez.

Namun demikian, Senegal U-17 berhasil mengantisipasi sejumlah serangan dengan baik. Tidak hanya bertahan, Singa Teranga -julukan Timnas Senegal U-17- bahkan berhasil melancarkan serangan balik yang berbuah gol.

Adalah Amara Diouf (6’) yang mampu merobek gawang Froilan Diaz lewat sepakan kerasnya, Senegal U-17 unggul 1-0. Setelah gol itu, La Albiceleste -julukan Timnas Argentina U-17- langsung kembali mendominasi.

Santiago Lopez dan kolega berkali-kali menciptakan peluang emas, namun belum ada gol yang berhasil disarangkan. Memasuki menit ke-30, Senegal U-17 mulai sering melancarkan serangan balik cepat.

Hasilnya manis, Amara Diouf (38’) sukses mencetak gol keduanya lewat tendangan jarak dekat. Diouf berhasil lolos dari kawalan pertahanan La Albiceleste sebelum menenangkan duel dengan Diaz.

Pada akhirnya, Argentina U-17 yang terus menyerang tidak mampu menciptakan gol balasan. Timnas Senegal U-17 berhasil mengungguli Argentina U-17 di babak pertama dengan dua gol tanpa balas.