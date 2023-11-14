Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Negara Kandidat Lawan Timnas Indonesia U-17 jika Lolos 16 Besar Piala Dunia U-17 2023, Nomor 1 Diperkuat Wonderkid Barcelona!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |05:33 WIB
5 Negara Kandidat Lawan Timnas Indonesia U-17 jika Lolos 16 Besar Piala Dunia U-17 2023, Nomor 1 Diperkuat Wonderkid Barcelona!
Timnas Indonesia U-17 bisa jumpa sejumlah negara kuat di babak 16 besar Piala Dunia U-17 2023 (Foto: LOC WCU17/NFL)
SEBANYAK lima negara kandidat lawan Timnas Indonesia U-17 jika lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U-17 2023 akan dibahas di sini. Salah satu di antaranya adalah tim yang diperkuat oleh wonderkid Barcelona.

Garuda Asia – julukan Timnas Indonesia U-17 – baru saja menuntaskan laga keduanya di fase grup Piala Dunia U-17 2023 pada Senin (13/11/2023) kemarin. Kontra Panama U-17, mereka kembali bermain imbang dengan skor 1-1 setelah meraih hasil serupa kontra Ekuador U-17 di partai pertama.

Timnas Indonesia U-17

Peluang lolos masih terbuka lebar dan bisa sebagai apa saja, juara grup, runner-up, atau tim peringkat ketiga. Setidaknya, ada lima kandidat lawan Timnas Indonesia U-17 di babak 16 besar Piala Dunia U-17 2023.

Berikut 5 Negara Kandidat Lawan Timnas Indonesia U-17 jika Lolos 16 Besar Piala Dunia U-17 2023

5. Brasil

Timnas Brasil U-17

Timnas Brasil U-17 berpotensi menjadi lawan Timnas Indonesia U-17 dalam berbagai skenario. Keduanya bisa bertemu jika sama-sama jadi runner-up di grupnya masing-masing, atau ketika Timnas Indonesia U-17 menjadi tim peringkat ketiga dan Brasil menjadi juara Grup C.

Jika jadi juara Grup A, Timnas Indonesia U-17 juga bisa jumpa negara Amerika Selatan itu jika Brasil menjadi salah satu dari tim peringkat ketiga terbaik. Hal itu cukup sulit terjadi namun memungkinkan.

Brasil sendiri mengawali turnamen dengan tidak sempurna karena dikalahkan Iran dengan skor 2-3 pada laga pertama. Namun, situasi masih cukup terbuka bagi mereka.

4. Inggris

Timnas Inggris U-17

Inggris segrup dengan Brasil, dan sebagai salah satu tim di Grup C, maka mungkin bertemu dengan Timnas Indonesia U-17 dalam ketiga skema yang telah disebutkan sebelumnya. Yang paling memungkinkan adalah jika Inggris menjadi juara grup dan Indonesia menjadi tim peringkat ketiga.

Pada saat ini, Inggris memuncaki klasemen sementara Grup C Piala Dunia U-17 2023 imbas dari kemenangan telak dengan skor 10-0 atas Kaledonia Baru U-17 di laga perdana. Namun, mereka masih memiliki dua partai sulit kontra Brasil dan Iran yang menanti di depan.

