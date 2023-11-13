Hasil Babak Pertama Timnas Uzbekistan U-17 vs Timnas Kanada U-17: Serigala Putih Muda Unggul 2-0!

HASIL babak pertama Timnas Uzbekistan U-17 vs Timnas Kanada U-17 di Piala Dunia U-17 2023 sudah diketahui. Serigala Putih Muda -julukan Timnas Uzbekistan U-17- pun kini unggul 2-0.

Laga Timnas Uzbekistan U-17 vs Timnas Kanada U-17 digelar di Stadion Manahan, Solo, Senin (13/11/2023) malam WIB. Gol Timnas Uzbekistan U-17 dicetak lewat gol bunuh diri Mba Richard Mmah Chukwu (22’) dan Amirbek Saidov (24’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pertandingan berlangsung seru lantaran kedua tim saling bermain terbuka. Pertunjukan jual beli serangan pun mewarnai periode awal babak pertama.

Berjalan enam menit, peluang sangat berbahaya dilancarkan Uzbekistan U-17. Tembakan kaki kanan Lazizbek Mirzaev dari luar kotak penalti membentur mistar gawang.

Gol Uzbekistan U-17 akhirnya datang usai berkali-kali melancarkan serangan yang cukup efektif. Richard Chukwu salah mengantisipasi umpan pemain Ubekistan U-17 ke kotak penalti.

Bola kemudian melaju mulus ke gawang Kanada U-17 yang dikawal Nathaniel Abraham. Gol bunuh diri Richard Chukwu membawa Uzbekistan U-17 unggul 1-0 di menit 22.

Tak butuh waktu lama, dua menit berselang, Uzbekistan U-17 kemudian menggandakan keunggulan lewat penyelesaian akhir Amirbek Saidov. Gol tersebut awalnya dinyatakan offside, namun kemudian disahkan usai peninjauan video assistant referee (VAR).

Uzbekistan U-17 mengedurkan serangan usai unggul dua gol. Skor 2-0 untuk keunggulan tim berjuluk Serigala Putih Muda pun tak berubah hingga babak pertama usai.