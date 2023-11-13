Prediksi Timnas Brasil U-17 Vs Timnas Kaledonia Baru U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Ujian Selanjutnya Buat Juara Bertahan

Timnas Brasil U-17 akan menghadapi Kaledonua U-17 di laga kedua Grup C Piala Dunia U-17 2023 (Foto: Instagram/Timnas Brasil)

JAKARTA - Timnas Brasil U-17 menghadapi Timnas Kaledonia Baru U-17 di laga kedua Grup C Piala Dunia U-17 2023. Keduasaling berhadapan di Jakarta International Stadium (JIS) Selasa (14/11/2023).

Kedua tim saat ini kondisinya tidak jauh berbeda. Oleh dikarenakan, Timnas Brasil U-17 dan Kaledonia Baru U-17 sama-sama menelan kekalahan pada laga perdana.

Selecao -julukan Timnas Brasil U-17 yang berstatus juara bertahan Piala Dunia U-17 baru saja menelan kekalahan 2-3 dari Iran U-17. Sementara itu, Timnas Kaledonia Baru dipermalukan Inggris U-17 dengan skor 0-10.

Tim asuhan Phelipe Leal pasti sudah berbenah diri agar dapat meraih poin maksimal dalam laga nanti. Sebab, tiga poin dibutuhkan Timnas Brasil untuk menjaga asa bisa lolos ke babak 16 besar.

Kalau Kaledonia U-17 akan berusaha memberikan kejutan untuk tim lawan. Oleh dikarenakan, di atas kertas tidak diunggulkan melawan Timnas Brasil U-17.

Namun, tim asuhan Leonardo Lopez akan berusaha meraih poin perdana pada Piala Dunia U-17. Hal itu sebagai tanda timnya tidak patut dipandang sebelah mata.

Laga antara kedua tim pastinya akan berjalan cukup ketat di JIS. Oleh dikarenakan, kedua tim tidak mau menelan kekalahan kedua pada Piala Dunia U-17.