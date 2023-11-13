Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Panama U-17 di Piala Dunia U-17 2023 Malam Ini

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |15:09 WIB
Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Panama U-17 di Piala Dunia U-17 2023 Malam Ini
Link live streaming Timnas Indonesia U-17 vs Panama U-17 di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Panama U-17 di Piala Dunia U-17 2023 yang digelar malam ini, Senin (13/11/2023) pukul 19.00 WIB dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga Timnas Indonesia U-17 melawan Panama U-17 merupakan matchday kedua Grup A yang akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.

Kedua tim pun memiliki kans yang sama besar untuk bisa pulang dengan membawa tiga poin. Karena itu, bagi Timnas Indonesia U-17 pertandingan melawan Panama U-17 menjadi sangat penting sebab dalam laga tersebutlah Garuda Asia memiliki potensi menang yang besar.

Tentu untuk bisa lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U-17 2023, Timnas Indonesia U-17 memerlukan poin sebanyak mungkin. Sejauh ini Garuda Asia sudah memiliki 1 poin hasil dari skor imbang 1-1 saat melawan Ekuador di laga perdana Grup A.

Berkat satu poin itu, Timnas Indonesia U-17 pun bertengger di peringkat kedua. Andai dapat menang atas Panama U-17, maka upaya tim asuhan Bima Sakti untuk lolos ke 16 besar pun sakan semakin terbuka lebar.

Timnas Indonesia U-17 (LOC Piala Dunia U-17 2023)

Perlu diketahui, hanya dua tim teratas dari masing-masing grup serta empat tim tiga terbaik yang berhak lolos ke 16 besar. Dengan adanya pilihan itu, Timnas Indonesia U-17 memiliki potensi untuk lolos dari fase grup.

Kabar baiknya, pelatih Bima Sakti pun cukup percaya diri Garuda Asia bisa menang atas Panama U-17. Lantas sanggupkah Garuda Asia benar-benar menang atas Panama U-17?

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/25/11/1648095/fifa-kucurkan-1-miliar-dolar-untuk-pembangunan-stadion-negara-berkembang-begini-respons-pssi-hgb.webp
FIFA Kucurkan 1 Miliar Dolar untuk Pembangunan Stadion Negara Berkembang, Begini Respons PSSI
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/23/persib_bandung.jpg
Cara Nonton Link Live Streaming Persib Vs Lion City Sailors Malam Ini, Gampang Banget!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement