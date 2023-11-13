Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Panama U-17 di Piala Dunia U-17 2023 Malam Ini

LINK live streaming Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Panama U-17 di Piala Dunia U-17 2023 yang digelar malam ini, Senin (13/11/2023) pukul 19.00 WIB dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga Timnas Indonesia U-17 melawan Panama U-17 merupakan matchday kedua Grup A yang akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.

Kedua tim pun memiliki kans yang sama besar untuk bisa pulang dengan membawa tiga poin. Karena itu, bagi Timnas Indonesia U-17 pertandingan melawan Panama U-17 menjadi sangat penting sebab dalam laga tersebutlah Garuda Asia memiliki potensi menang yang besar.

Tentu untuk bisa lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U-17 2023, Timnas Indonesia U-17 memerlukan poin sebanyak mungkin. Sejauh ini Garuda Asia sudah memiliki 1 poin hasil dari skor imbang 1-1 saat melawan Ekuador di laga perdana Grup A.

Berkat satu poin itu, Timnas Indonesia U-17 pun bertengger di peringkat kedua. Andai dapat menang atas Panama U-17, maka upaya tim asuhan Bima Sakti untuk lolos ke 16 besar pun sakan semakin terbuka lebar.

Perlu diketahui, hanya dua tim teratas dari masing-masing grup serta empat tim tiga terbaik yang berhak lolos ke 16 besar. Dengan adanya pilihan itu, Timnas Indonesia U-17 memiliki potensi untuk lolos dari fase grup.

Kabar baiknya, pelatih Bima Sakti pun cukup percaya diri Garuda Asia bisa menang atas Panama U-17. Lantas sanggupkah Garuda Asia benar-benar menang atas Panama U-17?