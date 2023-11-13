Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Alasan Timnas Indonesia U-17 Bakal Kalahkan Panama U-17 di Piala Dunia U-17 2023 Malam Ini, Nomor 1 Faktor Krusial!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |15:04 WIB
5 Alasan Timnas Indonesia U-17 Bakal Kalahkan Panama U-17 di Piala Dunia U-17 2023 Malam Ini, Nomor 1 Faktor Krusial!
Timnas Indonesia U-17 akan menghadapi Panama U-17 di laga kedua Grup A Piala Dunia U-17 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

SEBANYAK 5 alasan Timnas Indonesia U-17 bakal kalahkan Panama U-17 di Piala Dunia U-17 2023 malam ini akan diulas Okezone. Duel Timnas Indonesia U-17 vs Panama U-17 pada laga kedua Grup A tersebut bakal dilangsungkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin (13/11/2023) pukul 19.00 WIB.

Garuda Asia saat ini menduduki peringkat kedua di klasemen sementara Grup A Piala Dunia U-17 dengan koleksi satu poin (selisih gol 0). Satu poin bersejarah itu didapat Arkhan Kaka cs setelah menahan imbang Ekuador 1-1 pada laga pembuka Grup A di Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat (10/11/2023) malam WIB.

Jika berhasil menang atas Panama U-17, Timnas Indonesia U-17 hampir pasti lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U-17 2023. Pasukan Bima Sakti pun diharapkan mampu mengalahkan tim asal Concacaf itu. Setidaknya, ada 5 alasan Garuda Asia bakal menerkam Los Canaleros. Apa saja?

Berikut 5 Alasan Timnas Indonesia U-17 Bakal Kalahkan Panama U-17 di Piala Dunia U-17 2023 Malam Ini:

5. Punya Pengalaman di Jerman


Skuad Timnas Indonesia U-17 asuhan Bima Sakti sempat melakukan pemusatan latihan (TC) di Jerman kurang lebih satu bulan sebelum mentas di Piala Dunia U-17 2023. Selama agenda TC di sana, skuad Garuda Asia setidaknya sudah menjalani tujuh laga uji coba.

Di antaranya, Timnas Indonesia U-17 menang atas VFL Osnabruecrk U-19 (2-1) dan SC Paderborn Youth U-17, U-19 (1-0), lalu imbang kontra SV Meppen U-17 (1-1), serta kalah dari Mainz U-19 (0-3), Eintracht Frankfurt U-19 (0-3), TSV Meerbusch (0-1), dan FC Koln U-17 (2-3). Pengalaman ini bisa membuat Arkhan Kaka cs tampil lebih kompak dan percaya diri lagi.

4. Gawang Ikram Al Ghiffari Sulit Kebobolan


Alasan kedua yakni gawang Ikram Al Ghiffari sulit kebobolan, contohnya saat melawan Ekuador U-17. Tercatat, Ekuador U-17 telah melakukan 18 percobaan ke gawang Timnas Indonesia U-17 dengan enam percobaan di antaranya tepat sasaran.

Dari enam percobaan itu, lima peluang Ekuador berhasil digagalkan oleh Ikram Al Giffari. Alhasil, kiper 17 tahun itu terpilih menjadi man of the match di laga tersebut. Jika tampil konsisten, bukan tidak mungkin Ikram mampu membuat Panama U-17 sulit mencetak gol.

Halaman:
1 2
      
