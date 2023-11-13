Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Skor Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Panama U-17 di Piala Dunia U-17 2023

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |10:16 WIB
Prediksi Skor Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Panama U-17 di Piala Dunia U-17 2023
Prediksi Skor Timnas Indonesia U-17 vs Panama U-17 di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: LOC Piala Dunia U-17 2023)
A
A
A

PREDIKSI skor Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Panama U-17 di Piala Dunia U-17 2023 bakal dibahas Okezone di artikel ini. Setelah mampu menahan Ekuador U-17 dengan skor 1-1, kini lawan Timnas Indonesia U-17 selanjutnya di Grup A Piala Dunia U-17 2023 adalah Panama U-17.

Pertandingan Timnas Indonesia U-17 vs Panama U-17 akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada hari ini, Senin (13/11/2023) pukul 19.00 WIB. Peluang Timnas Indonesia U-17 untuk memetik kemenangan pun terbilang besar.

Pasalnya Panama U-17 di laga pertama melawan Maroko U-17 tumbang dengan skor meyakinkan 0-2. Hal itu membuktikan Panama U-17 sedang melemah dan hal tersebut wajib dimanfaatkan pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti untuk memetik poin penuh.

Kendati demikian, Panama U-17 jelas juga tidak akan membiarkan Timnas Indonesia U-17 menang dengan mudah. Apalagi dengan kekalahan di laga pertama bukan tidak mungkin Panama U-17 bakal mengamuk dan mencoba mengalahkan Garuda Asia –julukan Timnas Indonesa U-17.

Lantas apakah Timnas Indonesia U-17 mampu menumbangkan Panama U-17 di matchday kedua Grup A Piala Dunia U-17 2023? Menarik tentunya menantikan perjuangan Garuda Asia saat melawan Panama U-17 nanti malam.

Pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti

Satu hal yang pasti, pelatih Bima Sakti akan melakukan rotasi pemain saat melawan Panama U-17. Jadi, kemungkinan besar starting line up Timnas Indonesia U-17 saat melawan Ekuador U-17 dengan Panama U-17 akan berbeda jauh.

“Kemungkinan rotasi tapi tidak banyak. Mungkin ada berapa posisi yang kami harus ubah. Kami lihat besok (saat lawan Panama U-17),” ujar Bima melansir dari laman resmi PSSI, Senin (13/11/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/25/11/1647909/klasemen-liga-inggris-mu-gagal-tembus-5-besar-arsenal-nyaman-di-puncak-him.webp
Klasemen Liga Inggris: MU Gagal Tembus 5 Besar, Arsenal Nyaman di Puncak
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/26/juventus_menang_dramatis_3_2_atas_bodoglimt_pada.jpg
Hasil Lengkap Liga Champions: Juventus Raih Kemenangan Perdana, Napoli Bungkam Qarabag
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement