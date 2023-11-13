Prediksi Skor Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Panama U-17 di Piala Dunia U-17 2023

PREDIKSI skor Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Panama U-17 di Piala Dunia U-17 2023 bakal dibahas Okezone di artikel ini. Setelah mampu menahan Ekuador U-17 dengan skor 1-1, kini lawan Timnas Indonesia U-17 selanjutnya di Grup A Piala Dunia U-17 2023 adalah Panama U-17.

Pertandingan Timnas Indonesia U-17 vs Panama U-17 akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada hari ini, Senin (13/11/2023) pukul 19.00 WIB. Peluang Timnas Indonesia U-17 untuk memetik kemenangan pun terbilang besar.

Pasalnya Panama U-17 di laga pertama melawan Maroko U-17 tumbang dengan skor meyakinkan 0-2. Hal itu membuktikan Panama U-17 sedang melemah dan hal tersebut wajib dimanfaatkan pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti untuk memetik poin penuh.

Kendati demikian, Panama U-17 jelas juga tidak akan membiarkan Timnas Indonesia U-17 menang dengan mudah. Apalagi dengan kekalahan di laga pertama bukan tidak mungkin Panama U-17 bakal mengamuk dan mencoba mengalahkan Garuda Asia –julukan Timnas Indonesa U-17.

Lantas apakah Timnas Indonesia U-17 mampu menumbangkan Panama U-17 di matchday kedua Grup A Piala Dunia U-17 2023? Menarik tentunya menantikan perjuangan Garuda Asia saat melawan Panama U-17 nanti malam.

Satu hal yang pasti, pelatih Bima Sakti akan melakukan rotasi pemain saat melawan Panama U-17. Jadi, kemungkinan besar starting line up Timnas Indonesia U-17 saat melawan Ekuador U-17 dengan Panama U-17 akan berbeda jauh.

“Kemungkinan rotasi tapi tidak banyak. Mungkin ada berapa posisi yang kami harus ubah. Kami lihat besok (saat lawan Panama U-17),” ujar Bima melansir dari laman resmi PSSI, Senin (13/11/2023).