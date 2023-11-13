Demi Bela Timnas Indonesia, Sandy Walsh dan Elkan Baggott Rela Istirahat di Tempat Tidur Tingkat

Demi perkuat Timnas Indonesia, Sandy Walsh dan Elkan Baggott rela istirahat di tempat tidur tingkat. (Foto: Instagram/@sandywalsh)

DEMI memperkuat Timnas Indonesia, Sandy Walsh dan Elkan Baggott rela istirahat di tempat tidur tingkat. Hal itu diketahui dalam unggahan terbaru yang disampaikan Sandy Walsh di akun Instagram-nya, @sandywalsh.

Sekadar diketahui, Sandy Walsh dan Elkan Baggott merupakan dua dari 25 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk memperkuat Timnas Indonesia kontra Irak dan Filipina di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 16 dan 21 November 2023.

(Sandy Walsh dan Elkan Baggott berangkat bareng ke Irak. (Foto: Instagram/@sandywalsh)

Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan bermain di markas Irak, Stadion Internasional Basra pada 16 November 2023 pukul 21.45 WIB. Selanjutnya pada 21 November 2023 pukul 18.00 WIB, Timnas Indonesia akan bermain di markas Filipina.

Sekira 16 pemain Timnas Indonesia sudah tiba di Basra, Irak pada Minggu 12 November 2023 sore WIB. Sementara itu, 9 pemain lainnya yang mayoritas pemain abroad, akan tiba di Basra pada hari ini, Senin (13/11/2023).

Dari 9 pemain yang belum bergabung dengan skuad Timnas Indonesia, dua di antaranya Sandy Walsh dan Elkan Baggott. Sekira 12 jam yang lalu, keduanya diketahui berada di London Heathrow Airport yang berada di Kota London, Inggris.

Kemudian dua jam yang lalu, Sandy Walsh mengunggah foto sedang berada di kamar dengan Elkan Baggott. Ia menulis caption bahwa dirinya dan Elkan Baggott harus melakukan transit selama tujuh jam sebelum melanjutkan perjalanan ke Kota Basra.