Sandy Walsh dan Elkan Baggott Berangkat Bareng ke Irak, Siap Antar Timnas Indonesia Menang atas Irak!

SEBANYAK dua pemain Timnas Indonesia, Sandy Walsh dan Elkan Baggott, berangkat bareng ke Irak. Mereka pun siap mengantar Timnas Indonesia menang atas Irak pada matchday pertama Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Basra International Stadium, Irak, Kamis (16/11/2023) pukul 21.45 WIB.

Dalam laporan di laman resmi PSSI, skuad Timnas Indonesia berkumpul di Jakarta pada Sabtu 11 November 2023 siang WIB. Pada malam harinya, Marc Klok dan kawan-kawan bertolak ke Bandara Soekarno-Hatta untuk terbang menuju Irak dengan rute perjalanan Jakarta menuju transit di Dubai, lalu ke Kota Basra menggunakan pesawat Fly Emirates.

(Para pemain Timnas Indonesia sudah tiba di Irak kemarin sore. (Foto: Instagram/@blangkon.football)

Rombongan skuad Timnas Indonesia yang berangkat dari Jakarta pun terdiri dari 14 pemain. Sebanyak 14 pemain tersebut di antaranya yakni Marc Klok, Ramadhan Sananta, Rizky Ridho, M Riyandi, Rachmat Irianto, Witan Sulaeman, dan sejumlah pemain lainnya.

Untuk pemain abroad yang bermain di Eropa dan Asia akan menyusul ke Irak. Khusus untuk Jordi Amat dan Saddil Ramdani telah tiba Basra sejak kemarin. Pasukan Shin Tae-yong itu tidak semuanya bisa berangkat bersama-sama akibat jadwal liga yang berbeda.

Adapun, skuad Timnas Indonesia yang terbang dari Jakarta tiba di Basra, Irak pada Minggu 12 November 2023 pagi dan sore harinya waktu setempat langsung latihan. Shin Tae-yong memastikan para pemain yang sudah tiba di Irak dalam kondisi yang baik.

"Perjalanan kami cukup panjang dan jauh, kondisi pemain baik-baik saja, saat ini tidak semua pemain kumpul, jadi secara detail (bagaimana kondisi semua pemain) saya belum dapat mengatakannya. Dari Jakarta saya membawa 14 pemain, jadi nanti ada tiga hari kedepan, sisanya akan datang di tiga hari itu," kata Shin Tae-yong, mengutip dari laman resmi PSSI.