HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sekjen PSSI Pastikan Timnas Indonesia U-17 Terus Ditempa demi Tiket 16 Besar Piala Dunia U-17 2023

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |04:24 WIB
Sekjen PSSI Pastikan Timnas Indonesia U-17 Terus Ditempa demi Tiket 16 Besar Piala Dunia U-17 2023
Timnas Indonesia U-17 terus ditempa demi tiket ke 16 besar Piala Dunia U-17 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

SURABAYA - Sekretaris Jenderal PSSI (Sekjen PSSI), Yunus Nusi, memastikan Timnas Indonesia U-17 terus ditempa jelang laga kedua Grup A Piala Dunia U-17 2023 kontra Timnas Panama U-17. Hal itu dilakukan guna merebut satu tiket ke 16 besar Piala Dunia U-17 2023.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia U-17 menuai pujian usai menahan Timnas Ekuador U-17 1-1 di laga pertama Grup A Piala Dunia U-17 2023, Jumat 10 November malam WIB, di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Jawa Timur. Sebab, lawan yang dihadapi kualitasnya jauh di atas tuan rumah.

Suasana latihan Timnas Indonesia U-17 jelang lawan Panama U-17 di Piala Dunia U-17 2023 LOC Piala Dunia U-17 2023

Kini, Timnas Indonesia U-17 tengah bersiap melakoni laga kedua di penyisihan Grup A Piala Dunia U-17 2023. Timnas Panama U-17 menjadi lawan berikutnya yang akan dihadapi pada Senin (13/11/2023) pukul 19.00 WIB di Stadion GBT.

Yunus mengatakan, Timnas Indonesia U-17 sudah melakukan persiapan dengan matang untuk melawan Panama. Dari pandangan matanya, Amar Rayhan Brkic dan kawan-kawan terlihat bugar serta siap tempur.

"Timnas indonesia latihan ringan, mereka akan bugar. Insya Allah mereka sehat, bugar, dan, mentalnya makin kembali (ditingkatkan)," kata Yunus dalam keterangan yang diperoleh MNC Portal Indonesia (MPI), Senin (13/11/2023).

"Dua hari ini mereka persiapan bertanding lawan Panama U-17. Mohon dukungan dan doa," tambahnya.

