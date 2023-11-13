Resmi! Mantan Bintang Timnas Indonesia Evan Dimas Hengkang dari Arema FC

MANTAN bintang Timnas Indonesia, Evan Dimas, resmi hengkang dari Arema FC. Pengumuman itu disampaikan di media sosial resmi Arema FC pada Senin (13/11/2023) malam WIB.

Ya, Evan Dimas Darmono dipastikan tak lagi berseragam Arema FC di putaran kedua Liga 1 2023-2024. Pihak Arema FC dan Evan Dimas memutuskan mengakhiri kerja sama dalam lanjutan Liga 1 musim 2023-2024.

Tetapi, Evan Dimas belum diketahui bergabung dengan tim mana. Meski telah bergabung dengan tim lain, Arema FC masih akan memantau perkembangan pesepakbola kelahiran Surabaya ini.

“Evan Dimas dan Arema FC sudah menjalin kesepakatan. Evan akan bergabung dengan tim lain di sisa paruh musim kompetisi dengan klub lain. Statusnya adalah pemain pinjaman,” ungkap General Manager Arema FC, Muhamad Yusrinal Fitriandi, Senin (13/11/2023).

“Jadi, meski nanti bergabung dengan tim lain, namun Arema FC tetap akan memantau Evan Dimas. Opsi-opsi strategis tentunya dilakukan untuk kebaikan Arema FC ke depan,” tambah Inal -sapaan akrab Muhammad Yusrinal Fitriandi.

Arema FC masih memiliki harapan terkait Evan Dimas. Peminjaman sendiri dilakukan dengan mempertimbangkan dua sisi, termasuk dari penambahan jam terbang bagi mantan bintang Timnas Indonesia U-19 itu.

“Evan Dimas itu aset yang sangat mungkin untuk menjadi pertimbangan. Karena itu, dalam peminjaman, kita selalu berpikir dua sisi. Kita harus memikirkan masa depan pemain yang kita pinjamkan, baik jam terbang, karier, dan lain sebagainya,” terang Inal.