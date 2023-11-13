Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Liga 1 2023-2024: Arema FC Segera Umumkan Pengganti Gustavo Almeida

Avirista Midaada , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |14:18 WIB
Arema FC pinjamkan Gustavo Almeida ke Persija Jakarta (Foto: Doc. Arema FC)
MALANG - Arema FC tengah berburu penyerang asing pengganti Gustavo Almeida. General Manager Arema FC, Yusrinal Fitriandi, mengatakan pemain anyar itu bakal tiba di Arema FC pada awal November 2023 ini.

Sejauh ini diketahui sudah tiga nama yang mencuat sebagai pengganti Gustavo Almeida. Nama-nama itu sudah muncul sejak awal November 2023 saat bursa transfer paruh musim mulai dibuka. Bahkan negosiasi disebutnya telah dilakukan.

“Pengganti Gustavo segera datang. Adanya Piala Dunia U-17 di Indonesia ini membantu klub, termasuk Arema, karena Liga 1 2023-2024 ada jeda waktu dua pekan lebih. Makanya, ini harus kita manfaatkan,” kata Yusrinal Fitriandi dikonfirmasi pada Senin (13/11/2023).

Menurutnya, dari tiga nama kandidat penyerang asing tersebut. Satu nama di antaranya disebut Inal sapaan akrabnya pernah bermain di Liga 1. Sedangkan dua pemain asing lainnya masih benar-benar baru karena belum pernah bermain di Indonesia.

"Jeda kompetisi ini sebenarnya kesempatan bagi pemain baru untuk beradaptasi dengan tim. Kalau dia segera datang, bisa segera beradaptasi dengan strategi pelatih, dan terkoneksi dengan pemain lain,” tukasnya.

1 2
      
